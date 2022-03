iPhone SE (2022) og iPad Air (2022) er nå i butikk

Ti dager har gått siden Apple annonserte iPhone SE (2022) og iPad Air (2022), og nå er det mulig å kjøpe de to enhetene – hvis du allerede har forhåndsbestilt kan det finne på å være en hentelapp i postkassa, og om du foretrekker en mer fysisk tilnærming vil de fleste butikker ha fått inn telefonen og nettbrettet i dag.



Vi har hatt enhetene i hende og kjørt begge gjennom en omfattende testprosess som resulterte i fire stjerner (av fem) på begge.



Vi mener at iPhone SE (2022) gir deg mye ytelse for pengene (takket være samme A15 Bionic-prosessor som finnes i iPhone 13-serien) og liker inkluderingen av 5G-støtte. 64 GB er likevel ikke nok lagringsplass i 2022.

Når det gjelder iPad Air (2022) har også denne fått lignende god ytelse i år, siden den tar i bruk den kraftige M1-prosessoren som tidligere har vært forbeholdt iPad Pro. I år har også Air-modellen fått 5G-støtte. Apple har heller ikke her klart å presse inn mer enn 64 GB lagring i grunnmodellen, hvilket ikke er helt heldig, gitt at prisen begynner å nærme seg iPad Pro.



Det er dermed lignende fordeler og ulemper i de to nye Apple-enhetene, men på tross av mangler vil dette likevel være gode alternativer for enkelte potensielle kjøpere.



Hvis du ikke har lagt inn en bestilling ennå, så kan man altså nå kjøpe iPhone SE (2022) til 5 290 kroner, mens iPad Air (2022) går for 6 990 kroner. Du kan bruke vårt prisverktøy nedenfor for å se etter eventuelle tilbud.

iPad Air (2022) ligner stort på iPad Pro (Image credit: TechRadar)

Kommentar: Apple bør tenke seg om to ganger neste år

Selv om dette er to relativt imponerende produkter som gir oss en hel rekke fordeler kontra forgjengerne, så er det likevel en del aspekter vi skulle ønske Apple fokuserte mer på til neste gang.



iPhone SE (2022) har nå et utrolig utdatert design, så vi lar oss overhodet ikke imponere om Apple velger å gå for samme gamle utseende neste gang – nå er det virkelig på tide med Face ID kontra Touch ID.

Det er en viss mulighet for at overgangen til et mindre hakeparti er på vei til neste år, særlig siden mye tyder på at Apple kommer til å modernisere designet i sine toppmodeller senere i år, ved å fjerne skjermhakket i iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max. Hvis neste iPhone SE får skjermhakk, så vil dette være et tegn på modellen henger litt etter – men i mindre grad enn i år, hvor designet henger flerfoldige år etter.



Når det gjelder iPad Air, så er det største problemet til Apple at den seneste modellen nå ligner svært mye på iPad Pro-serien. Det må nok en hel del forandringer til i de kommende enhetene for at selskapet skal klare å lage en betydningsfull nok forskjell til at salgsargumentene vil resonnere med kundene.