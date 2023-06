iPhone og Galaxy S23 Ultra viser at penger ikke er noe problem for mobilkjøperne

En ny artikkel fra Canalys har avslørt de mestselgende mobiltelefonene dette kvartalet, og det er ingen overraskelse at de kommer fra familiene iPhone 14 og Galaxy S23. Det som derimot er litt overraskende, er hvilke modeller som selger aller best.

High-end($500 and above) smartphones bucked the global trend by growing 4.7% YoY, exceeding 1/3 of worldwide shipments in Q1 2023. pic.twitter.com/FfVA1sYgqkMay 29, 2023 See more

Rapporten fra Canalys bemerker et par andre ting som er interessant. Selv om salget av mobiltelefoner totalt sett har sunket, er det flere som kjøper de dyreste modellene – altså mobiler som koster 6000 kroner eller mer. Blant bestselgerne finner vi også modeller som Galaxy Z Flip 4, Xiaomi 13 og Huawei Mate 50 – og sistnevnte er ganske overraskende med tanke på dens ekstreme handikap.

Mest solgt i Norge

Samsung og Apple dominerte fullstendig i oversikten fra mobilselskapet Ice over de ti mest solgte mobiltelefonene i 2022. Bestselgeren for året som helhet var iPhone 13, men Apples iPhone 14-serie kom såpass sent på banen at dens dyrere modeller ikke nådde helt opp. Ved utgangen av fjoråret var iPhone 14 Pro Max den modellen som solgte best. Samsungs bestselger for året var standardmodellen av Samsung Galaxy S22. Det eneste merket utenom de to store som hadde sneket seg inn på listen, var OnePlus, med sin OnePlus Nord 2 5G. Den lå for ordens skyld på tiendeplass.

Vi liker dem store og dyre

(Image credit: Future / Philip Berne)

Det er fort gjort at små mobiltelefoner er et marked med stor potensial og at det tiltrekker kjøpere at mobilene har lav pris. Forskningen viser imidlertid noe annet. De dyrere mobiltelefonene, som oftest også er større, selger gjerne bedre.

Dette er en dyster virkelighet for mange av de beste Android-mobilene, som har inntatt en markedsposisjon som billigere konkurrenter til iPhone. De har ofte egenskaper som på mange måter er bedre enn iPhone, samtidig som prisen er lavere. Likevel er det ikke nok å bare senke prisen. For mange som kjøper en mobiltelefon med månedlig avbetaling, er det ingen ulempe å skaffe seg den beste mobiltelefonen på markedet. En mobiltelefon som koster det samme i måneden som det koster å kjøpe en pizza eller en øl, står i fare for å devaluere seg selv ii sammenligning med det beste fra Apple og Samsung.

Apple ventes å følge denne tanken til dens logiske ytterpunkt ved å komme med en enda dyrere iPhone i et marked som har vist at det hungrer etter modeller i toppklassen, som den kommende iPhone 15 Ultra. Selskapets Pro Max-modeller er allerede dyre som det er, men iPhone 15 Ultra vil trolig overgå det eksisterende nivået. Med inspirasjon fra Apple Watch Ultra, ventes den å bli den største og dyreste iPhone-modellen så langt. Og skal vi ta utgangspunkt i iPhone 14 Pro Max, kan den også bli enda en bestselger for Apple.