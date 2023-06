iPhone 15 arver sannsynligvis denne funksjonen fra iPhone 14 Pro

Apples nåværende flaggskipsfunksjon for iPhone, Dynamic Island, kommer også til basismodellen iPhone 15 når enheten lanseres i september i år. Vi er nå også nesten helt sikre på at neste basisutgave av iPhone vil få et hovedkamera på 48 MP.

Dette er faktisk et rykte vi har hørt i flere måneder, men det er bekreftet i en ny rapport – via ITHome – som hevder at Sony har bedt brikkeprodusenten TSMC om å bistå dem i håndteringen av mer krevende iPhone-bestillinger, ettersom alle modellene i den kommende iPhone 15-serien vil leveres med et hovedkamera på 48 MP.

Som referanse har basismodellen iPhone 14 et dobbeltkamera som består av et hovedkamera på 12 MP og et ultravidvinkelkamera på 12 MP. Dette kameraoppsettet er stort sett uforandret fra iPhone 13 – med unntak av den oppdaterte bildebehandlingen og større blenderåpning i iPhone 14. Derfor er det hyggelig å høre at Apple ser ut til å forberede seg til å gi sitt publikum en god grunn til å oppgradere til iPhone 15 i år.

Fjorårets iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max var de første iPhone-modellene som fikk kameraer på 48 MP og pikselgruppering. Med andre ord, kan de ta bilder på 12 MP, der fire piksler kombineres for å skape én større piksel. Dette gir i sin tur bedre ytelse i svak belysning og bedre fargegjengivelse.

iPhone 14 Pro (over) har tre bakre kameraer, mens iPhone 15 trolig vil måtte klare seg med to. (Image credit: Future / Apple)

Det ser altså ut til at disse avanserte sensorene ikke kommer til å være eksklusive for for Apples iPhone-modeller på Pro-nivå så veldig lenge. Ettersom basismodellen til iPhone 15 ser ut til å få et kamera på 48 MP, virker det meget sannsynlig at kameraet også får et redesign sammenlignet med iPhone 14.

Det betyr likevel ikke at kløften mellom basismodellen iPhone 15 og dens Pro-søsken blir mindre i år. iPhone 15 Pro og den mye omtalte iPhone 15 Ultra ser ut til å få noen kraftige kameraoppgraderinger i september. En eller begge modellene ventes å få periskopkamera og de største kamerasensorene i en iPhone noensinne. Ultra-modellen kan til og med få et telekamera med variabel zoom. Nå snakker vi!

Basismodellen iPhone 15 kan fremdeles også gå glipp av en av de beste funksjonene fra iPhone 14 Pro. Sistnevnte har nemlig adaptiv oppdateringsfrekvens mellom 1 og 120 Hz (kalt ProMotion) som automatisk justerer bilderaten i skjermen for å tilpasse seg det som skjer i bildet. iPhone 15 skal angivelig holde seg til forgjengerens oppdateringsfrekvens, som er låst til 60 Hz.

Apples alltid-på-funksjon trenger ProMotion for å kunne fungere, så det ser heller ikke ut til at kjøpere av iPhone 15 vil få glede av denne egenskapen.

Men hvis du uansett ikke er så opptatt av alltid-på-funksjonen til iPhone 14 Pro, men setter pris på dens Dynamic Island, bedre kameraer og den superraske A16 Bionic-brikken, kan basismodellen iPhone 15 bli et billigere alternativ til Apples nåværende flaggskipmodell.