iPhone 11 kan få støtte for Apple Pencil

De fleste av ryktene og lekkasjene rundt iPhone 11 tyder på at den blir ganske lik iPhone XS, med unntak av et nytt kameraoppsett og litt høyere ytelse. Nå peker imidlertid et nytt rykte mot at den kommende modellen kan få en helt ny funksjon, nemlig støtte for Apple Pencil.

Ryktet stammer fra en rapport fra selskapet Citi Research som viderebringes av Business Insider, og de fleste andre detaljene i rapporten passer godt med rykter vi har hørt tidligere, men informasjonen om Apple Pencil er ny.

Når vi sier «ny» så mener i riktignok at vi ikke har hørt dette spesifikt om iPhone 11 før, men tilsvarende rykter dukket også opp før lanseringen av iPhone XS i fjor. Det skal også sies at vi hørte helt tilbake i 2017 at 2019-modellene skulle få støtte for pekepenn, og det gjør jo at dagens rykte fremstår som mer overbevisende.

Pekepenn-støtte er ikke nytt for smarttelefoner, og Samsung Galaxy Note-serien har alltid kommet med en S Pen som kan brukes til en rekke ulike funksjoner. I og med at Samsung Galaxy Note 10 er ventet lansert rundt en måned før iPhone 11, så kan det altså bety at årets Note-telefon fra Samsung kan få seg en uventet konkurrent.

Samtidig må det sies at vi ikke uten videre kan ta dette ryktet for god fisk, og en av grunnene til det er at vi vanskelig kan se for oss at dagens Apple Pencil vil være særlig praktisk å bruke med iPhone 11 – den er jo som kjent større enn selv iPhone XS Max.

Det er en mulighet at Apple lanserer en mindre utgave av Apple Pencil for telefoner, ikke ulikt hvordan Samsung har en større S Pen til bruk med Tab S-serien, og en mindre til Galaxy Note-serien.

Det endelige svaret på om iPhone 11 faktisk får denne funksjonen får vi nok ikke før i september når de nye modellene er ventet lansert, men følg med på TechRadar for å få med deg alle oppdateringer rundt dette overraskende ryktet.