iOS 14 lar endelig brukere forandre på standardinnstillingen for nettleser og e-post-klient

Apple har endelig gitt etter, fra og med lanseringen av iOS 14 kan iPhone-brukere endelig få lov til å forandre på hvilken nettleser og e-post-app som brukes som standard.



I lengre tider har iOS-brukere ventet på å kunne forandre standard-nettleseren fra Safari, og standard-appen for e-post fra Apples Mail-app. Googles mobiloperativsystem Android tillater allerede brukere å forandre på dette, og når iOS 14 kommer ut til høsten vil Apple-brukere endelig få lov til å gjøre det samme.



Om du klikker på en lenke i en app i dag vil alltid Safari være appen som åpnes. Du kan åpne lenker i andre nettlesere, som eksempelvis Google Chrome, men for å få til dette skal det mer til enn et enkelt trykk. Det samme gjelder Apples Mail-app når du trykker på en e-postadresse fra en nettside.

Standard-apper

I det innledende foredraget under årets WWDC-messe viste Apple frem et lysbilde som avslørte at brukere nå fremover vil kunne forandre på standardinnstilingen for nettleser og e-post-app i iOS 14. På tross av at dette har vært funksjonalitet som lenge har vært etterspurt gjemte selskapet denne detaljen bort på bunnen av iOS 14-forhåndsvisningen, der det sto:



«Sett standardinnstilling for e-post- og nettleser-apper. Med iOS 14 kan du sette en tredjepartsapp som standard e-post- eller nettleser-app i hele systemet.»



En av grunnene til at Apple har bestemt seg for endelig å la brukere sette standardappene til noe annet kan være at selskapet er i ferd med å gjennomgå en stor konkurranserettslig etterforskning som skal omhandle potensielt ulovlig praksis i tilknytning til App Store i EU. Ved å gjøre det slik at deres egne apper alltid åpnes ved trykk på relevante lenker i iOS gjør selskapet det vanskeligere for rivaler å konkurrere på plattformen.



Uavhengig av hva årsaken til forandringen er, vil dette komme iPhone og iPad-brukere til gode, og vil kunne forandre på standardinnstillingene når iOS 14 lanseres senere i år.

Kilde: 9to5Mac