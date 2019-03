Intel lanserer nevralt nettverk på en minnepenn

I et forsøk på å forenkle måten man gjør hjemlige smart- og nettverksenheter mer intelligente på har Intel nå lansert Neural Compute Stick 2 (NCS2), i forkant av den første AI-utviklerkonferansen arrangert av Intel, som snart går av stabelen i Beijing.

NCS2 rettes mot såkalte edge devices, hvilket refererer til maskinvare som ofte ligger i utkanten av større nettverk. I tillegg til rutere, svitsjer og gateway-enheter er det også snakk om såkalte IoT-enheter, som eksempelvis smartkameraer til ringeklokken, smart medisinsk utstyr, industriroboter og droner som styrer seg selv ved hjelp av kameraer.

Siden Intels NCS2 er et autonomt nevralt nettverk på en minnepenn vil utviklingen av disse typer enheter gjøres langt enklere og raskere, siden den integrerte Movidius Myriad X-VPU-en (vision processing unit) kan ta seg av prosesseringen det kreves for å trene dem.

Utviklere kan nå bruke for eksempel en bærbar PC, eller et hvilket som helst annet system som kjører Linux, til å lage AI-algoritmer og databaserte visuelle systemer lokalt, uten internett. Det eneste kravet er at systemet kjører et Linux-basert OS og at maskinen har en USB 3.0-port man kan plugge NCS2 inn i.

NCS2 bruksområder og tilgjengelighet

Intels nye NCS2 er etter sigende åtte ganger raskere enn forgjengeren, og brikkeprodusenten har gitt ut prøveeksemplarer til en håndfull utviklere slik enheten kan testes.

Hittil har de blitt brukt til å utvikle en hel rekke brukbare applikasjoner, inkludert Clean Water AI, som bruker maskinlært syn og et mikroskop for å detektere skadelige bakterier i vann; og BlueScan AI, som skanner deler av en pasients hud for å se etter føflekkreft; samt ASL Classification, som kan oversette amerikansk tegnspråk (ASL) til tekst i sanntid.

NCS2 er kan kjøpes direkte fra Intel for bare 100 amerikanske dollar (850 norske kroner i skrivende stund), og om man tar i bruk flere minnepinner av gangen kan større oppgaver takles. Enhetene er ikke bare tilgjengelige for forskere, men helt vanlige personer kan også kjøpe disse, og selv begynne å legge til intelligente egenskaper til sine enheter.