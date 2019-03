Huaweis MateBook-maskiner utsatt for alvorlig sikkerhetshull

Ryktet til østasiatiske PC-produsenter kan få en knekk etter at nyheten om at Asus’ maskiner er sårbare for hacker-angrep nå etterfølges av nyheten om at Huawei også har hatt et alvorlig sikkerhetsproblem med sine flaggskip-PC-er i MateBook-serien.

Ifølge ZDNet hadde Huawei PC Manager som kommer forhåndsinstallert på MateBook-maskiner en sårbarhet som gjorde det mulig for angripere å få opphøyet tilgang til maskinen. Dermed kunne et slikt angrep gi en angriper full kontroll over PC-en din.

Huawei har kommet med en uttalelse om saken:

– En angriper kan lure brukeren til å installere og kjøre ondsinnet programvare som utnytter denne sårbarheten. Vellykket utnyttelse kan føre til at angriperen kan kjøre ondsinnet kode og lese og skrive til minnet.

Nyhetene om feilen har kommet ut først nå, men Microsoft oppdaget den ved hjelp av en kjernesensor som var bygget inn i Windows veersjon 1809 som ble sluppet i fjor, og Huawei rettet feilen i januar.

Har du en Huawei-laptop som ble lansert i 2018 eller tidligere, bør du forsikre deg om at den er helt oppdatert så fort som mulig. Versjonene av PC Manager som hadde feilen hadde versjonsnummer som var lavere enn 9.0.1.66, så hvis programvaren din har et høyere versjonsnummer enn det så skal du være trygg.