Huawei slo Apple og Samsung i april

Telias topp 10 for april 1. Huawei P30 Pro (ny) 2. Apple iPhone XS Max (2) 3. Apple iPhone XS (4) 4. Apple iPhone XR (5) 5. Samsung Galaxy S10+ (1) 6. Apple iPhone 8 (9) 7. Apple iPhone 6s (10) 8. Apple iPhone 8 Plus (tilbake på listen) 9. Samsung Galaxy A7 (ny) 10. Apple iPhone 7 (tilbake på listen)

Huawei har halt innpå toppmodellene fra Samsung og Apple når det kommer til salgstall de siste årene, men de har stort sett vært nødt til å innfinne seg med å ikke nå helt opp – før nå.

På topplisten over de meste solgte telefonene hos Telia i april, troner nemlig Huawei P30 Pro på førsteplass.

Med tanke på den gode omtalen den har fått, er det kanskje likevel ikke noen enorm overraskelse.

Vår test ga den 4 og en halv av 5 stjerner, og konkluderte slik:

– Huawei P30 Pro setter ikke bare en ny standard for den kinesiske smarttelefonprodusenten, den setter en ny standard for hele mobilindustrien. De fire kameraene er bent frem utrolige, designet er fengende og man har rikelig med batteritid. Dette er et ekte flaggskip.

Samtidig er det ingen tvil om at både Apple og Samsung fortsatt selger godt, for de deler de resterende ni plassene på Telias liste seg i mellom.