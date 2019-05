Honor har avduket Honor 20 og Honor 20 Pro

Midt oppe i dramaet rundt eierselskapet Huawei har Honor nettopp annonsert to nye smarttelefonmodeller i form av Honor 20 og Honor 20 Pro under et arrangement i London.

Telefonene får et trelags belegg på baksiden som gir dem en holografisk effekt, og dermed et ganske unikt utseende.

Begge de to modellene får skjermer på 6,26 tommer, og små hullkameraer øverst i venstre hjørne. Fingeravtrykkleseren sitter på sin side i av/på-knappen fremfor i skjermen, slik som i mange andre nyere modeller.

Honor 20 Pro kommer i fargen Phantom Blue som er blågrånn og Phantom Black som fremstår som lilla. Grunnmodellen kommer på sin side i Sapphire Blue, Midnight Black og Icelandic White.

Honor 20 Pro får fire kameraer – et hovedkamera på 48 MP med f/1.4-blender, et 16 MP vidvinkelobjektiv, et 8 MP teleobjektiv og et 2 MP makrokamera. Sistnevnte er ikke noe som har vært vanlig på smarttelefoner til nå, men det er altså ment for nærbilder.

Grunnmodellen Honor 20 får også fire kameraer, men teleobjektivet er på kun 2 MP og vil dermed levere lavere kvalitet.

Begge de to modellene får frontkameraer på 32 MP, plassert i det nevnte kamerahullet.

På innsiden av telefonene sitter Huaweis topprosessor Kirin 980, som også sitter i Huawei P30-serien.

Honor 20 har et batteri på 3750 mAh mens Pro-modellene er utstyrt med 4000 mAh, og begge støtter 22,5 W hurtiglading.

Honor 20 er utstyrt med 6 GB RAM og 128 GB lagring, mens Honor 20 Pro har 8 GB RAM og 256 GB lagring. Norske priser og tilgjengelighet er ikke kjent ennå, men i euro er de oppgitt til henholdsvis 499 og 599. Dermed kan vi anta at de vil gå for rundt 5000 og 6000 kroner når de dukker opp i norske butikker.