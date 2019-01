Hint i koden til iOS peker mot ny iPad, iPad Mini og iPod Touch

Om vi skal dømme etter nye hint som har dukket opp i koden til iOS 12.2, så har Apples store maskinvareplaner for 2019: Det kan se ut som nye iPad-modeller er på vei, inkludert en ny iPad Mini, og kanskje mer overraskende også en oppdatert iPod Touch.

Dette er fortsatt spekulasjoner som kobles sammen med tidligere rykter, men det som er sikkert er i hvert fall at koden ifølge Steve Troughton-Smith inneholder referanser til fire produkter som ikke stemmer med eksisterende modeller. Referansen til «iPod 9,1» er den som kan stemme med en ny iPod Touch.

En eller flere av de nye produktene kan fort ende opp på vår liste over de beste nettbrettene på markedet.

Apples glemte produkter

Regulatoriske søknader som nylig har dukket opp stemmer også med disse ryktene, og det virker dermed enda mer sannsynlig at Apple har nye iPader på vei. Det er også på høy tid at Apple gir fire år gamle iPad Mini en oppfriskning.

Interessant nok ser det ikke ut til at noen av disse modellene skal støtte Face ID. Hvis Touch ID fortsatt er på plass, tyder det på at dette blir rimeligere modeller som lander i en annen prisklasse enn iPad Pro. Lekkede bilder som har dukket opp av det som skal være iPad Mini 5 tyder også på at designet blir svært likt, men vi kan jo håpe på at innsiden i hvert fall blir oppgradert.

Når det gjelder iPod Touch, så har det også her gått fire år siden Apple lanserte en ny modell, og det er mulig at Apple gjør det nå i et forsøk på å veie opp for det trege salget av iPhone om dagen. Vi regner med å se flere rykter og lekkasjer i løpet av de kommende månedene.