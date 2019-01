Lekkede bilder gir oss en første titt på det som skal være iPad Mini 5

iPad Mini 4 har vært i salg lenge nå og det er på tide at det kommer en oppfølger, men vi har likevel sett få tegn til en iPad Mini 5. I hvert fall inntil nå, for det har nettopp dukket opp nye bilder som kan avslører hvordan den vil se ut.

Bildene er delt av Twitter-brukeren @laobaiTD og viser en iPad Mini som ikke ser helt ut som den nåværende modellen, mye på grunn av en smalere antennelinje på baksiden. Det står i kontrast til iPad Mini 4, som har en større antenneblokk på 4G-modellen.

Utover det er den ganske like dagens modell, og den er utstyrt med hodetelefonutgang øverst, høyttalere nederst, volumknapper på venstre side og et enkelt bakkamera. Vi kan riktignok ikke se fronten på bildene, og det er mulig den ser helt annerledes ut.

Enheten på bildene er for øvrig gullfarget, så forutsatt at disse bildene er ekte så er det sannsynlig at det ferdige nettbrettet vil bli tilgjengelig i den fargen.

Kan være rett rundt hjørnet

Det er verdt å merke seg at kilden omtaler nettbrettet som «iPad Mini 4S», men vi tror det er mer sannsynlig at Apple vil gå opp et helt nummer siden det har gått så lang tid siden forrige modell ble lansert.

Selvfølgelig må vi ikke uten videre ta alt dette for god fisk, og spesielt ikke siden denne kilden ikke har en like overbevisende forhistorie med troverdige lekkasjer som enkelte andre. Et tidligere bilde av et deksel som ble delt av Slashleaks antydet for øvrig at den skal bli utstyrt med det dobbelt kamera.

Likevel skal vi ikke avvise disse bildene helt, og spesielt siden vi nylig hørte rykter om at en ny iPad Mini skal lanseres i løpet første halvdel av 2019. Om det stemmer, kan vi regne med å høre mye mer om dette nettbrettet fremover.

