Hele tre OnePlus 7-modeller kan være på vei

Vi har ventet at OnePlus skal slippes to nye telefoner i år – OnePlus 7 og en 5G-telefon, men nå kan det se ut som selskapet her hele tre telefoner på vei, nemlig OnePlus 7, OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 Pro 5G.

Det er den kjente rykteformidleren Ishan Agarwal som melder dette, og han viser også til spesifikke interne modellnumre for hver av dem, noe som gir en viss tynge til påstandene.

The OnePlus 7 Pro 5G blir en av mange 5G-telefoner

I går så vi bilder som skulle være av OnePlus 7 Pro, og de viser en telefon med kurvet skjerm, trippelt kamera, Snapdragon 855-brikkesett og 8 GB RAM. Ingen av disse detaljene er bekreftet, men det er sannsynlig at en 5G-modell vil bli ganske lik med unntak av den ekstra kommunikasjonsteknologien.

Når det er sagt, så har det også nettopp dukket opp nye bilder som motsier denne informasjonen. Bildene nedenfor viser en telefon med skjermhakk, noe som ikke er til stedet på de tidligere bildene av OnePlus 7 Pro, og denne telefonen har også to kameraer i stedet for tre.

Det er imidlertid ikke klart hvor disse bildene som ble delt av @Sudhanshu1414 kommer fra, og det er merket meed OnePlus 5T 5G, noe som sannsynligvis ikke blir det endelige navnet. Vi kan altså ikke uten videre ta disse for god fisk.

Om de likevel skulle vise seg å være av en kommende OnePlus-telefon, er det mer sannsynlig at det er standardutgaven av OnePlus 7, siden den antakelig får et enklere design og enklere funksjoner.

Sannsynligvis er det ikke lenge til vi får svare, for med tanke på selskapets typiske lanseringstidspunkt fra tidligere, så vil nok en eller flere av disse telefonene dukke opp i løpet av mai.

OnePlus 6T er fortsatt en glimrende telefon

