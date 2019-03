Halo: The Master Chief Collection for PC kan ha blitt lekket av Microsoft

Det blir bare mer og mer sannsynlig at vi få se en PC-versjon av Halo: The Master Chief Collection veldig snart – nå ser det nemlig ut til at Microsoft har spolert overraskelsen ved å legge ut samlingen i sin offisielle nettbutikk med støtte for Surface Hub.

Tidligere stod Halo: The Master Chief Collection kun oppført med støtte for Xbox, men nå er det altså lagt til støtte for et produkt til. Merkelig nok betyr det altså at spillene skal være kompatible med Surface Hub, som er Microsofts berøringsskjerm for klasserom.

Det virker som et merkelig sted å spille Halo, og det er godt mulig at det er snakk om en feil. Samtidig kjører Surface Hub som kjent Windows 10, og dermed virker det sannsynlig at Halo: The Master Chief Collection vil slippes for PC snart.

Vi har også tidligere sett rykter om at Halo: The Master Chief Collection skal komme til PC, og Brad Sims, som skriver for Microsoft-ryktenettstedet Thurrot.com, sier i videoen nedenfor at samlingen vil dukke opp for PC veldig snart.

Slik det var ment å spilles

Microsoft har sluppet stadig flere av sine Xbox-spill på PC i det siste, men Halo-spillene har vært et viktig unntak. Det har også vært argumentert for at disse spillene er en av få grunner til å folk fortsatt kjøper Xbox One-konsoller fremfor PC.

Samtidig var Halo som kjent opprinnelig et PC- og Mac-spill, før Microsoft kjøpte spillutvikleren Bungie og gjorde serien eksklusiv for Xbox.

Nettbutikken viser at samlingen er tilgjengelig for Surface Hub (Bilde: TechRadar)

Det opprinnelige Halo: Combat Evolved og oppfølgeren Halo 2 dukket riktignok opp på PC senere, men resten av spillene i serien forble kun på Xbox.

Halo: The Master Chief Collection ble lansert 11. november 2014 for Xbox One, og inneholdt Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 og Halo 4, mens Halo 3: ODST ble lagt til senere. Spillsamlingen bø på mye verdi for pengene, men det oppstod også kontroverser på grunn av en rekke teknisk problemer som hovedsakelig preget flerspillerdelen av spillene.

Disse feilene ble etter hvert utbedret, og nå er det nok mange spillere som kunne tenke seg å se denne samlingen komme til PC der spillene kan spilles med mus og tastatur – noen vil jo til og med påstå at det er slik de burde spilles, selv om Xbox-spillere nok er sterkt uenige i det.

