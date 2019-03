Nå er det offisielt – Halo: The Master Chief Collection kommer til PC

I går skrev vi om hvordan Microsoft selv hadde lekket at Halo: The Master Chief Collection kommer til PC, men nå er det altså offisielt – Spillsamlingen kommer til både Steam og Microsofts egen nettbutikk.

Nyheten ble annonsert på Xbox Wire, og der kommer det også frem at Halo: Reach blir en del av samlingen.

PC gamers! Halo: The Master Chief Collection is coming soon to PC and will deliver a true “first class” gaming experience. Read more about this exciting news here on Xbox Wire. https://t.co/v73GNiYdOdMarch 12, 2019

Dessverre kommer du ikke til å få tilgang til alle spillene i samlepakken samtidig – hver av dem skal nemlig fortløpende oppdateres med moderne grafikk og lanseres over tid i samme rekkefølge som de opprinnelige kom ut. Microsoft sier heller ikke noe om hvor lang tid det vil gå mellom hver utgivelse, og vi vet dermed ikke når du kommer til å få tilgang til det siste spillet i pakken, Halo 4.

Det vi vet er derimot hva som kommer først, nemlig Halo: Reach som kom i 2010 for Xbox 360, og som ikke var med i den opprinnelige Master Chief Collection. For dem som allerede har kjøpt spillpakken på Xbox One, er det også greit å vite at flerspillerinnholdet fra Reach (inkludert Forge og Theater) vil bli gjort tilgjengelig helt gratis. Vil du ha tilgang til spillkampanjen og Firefight, må du derimot kjøpe dem ved siden av.

Har du Xbox Game Pass, er det også greit å vite at du får alt sammen (inkludert Reach) inkludert i abonnementet.

Halo, bit for bit

Du trenger heller ikke å kjøpe hele pakken hvis du bare vil ha noen av spillene, for de skal selges separat etter hvert som de blir tilgjengelige. Microsoft sier også at de skal utvikles videre over tid basert på spillernes tilbakemeldinger.

Hvem vet hva det egentlig betyr, men det tyder i hvert fall på at Microsoft er innstilt på å følge opp flerspillerdelen med jevnlige oppdateringer og forbedringer. Kanskje betyr det også at Microsoft er interessert i å satse på esport:

DEAR MICROSOFT, 343, MLG: HALO ESPORTS ON PC PLSMarch 12, 2019

Bloggposten lover også at flere nyheter skal komme snart, og det er hyggelig for PC-spillere som har ventet på å fortsette Halo-historien helt siden Halo: Combat Evolved og Halo 2 kom ut for Windows-maskiner for mange år siden. Mange drømmer nok om å spille disse spillene i 60 FPS og 4K/HDR slik bloggposten lover for Xbox One-utgaven av Halo: Reach.