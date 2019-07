«Half-Life 3» nevnt av Gabe Newell på lanseringsfesten for Valve Index

«Half-Life 3» har nok en gang blitt referert til av Gabe Newell – denne gangen på et lanseringsevenement for Valve Index VR-hodesettet.



Vi har ventet lenge på «Half-Life 3» nå (Valves siste spill i serien, «Half-Life 2: Episode 2» ble lansert så tidlig som 2007), så alle potensielle nyheter om det høyst ettertraktede spillet er som kattemynte å regne for alle som higer etter en avslutning av Gordon Freemans historie.

Newell, grunnlegger og sjef for Valve, sa på lanseringen: «Milepæler er ikke egentlig slutten på noe, de er faktisk begynnelsen. 'Half-Life' førte til 'Half-Life 2', Source førte til Source 2, eksperimentene som vi gjorde med 'Team Fortress 2' som gjorde at vi var i stand til å bygge DOTA... så kanskje en dag vil tallet 2 føre oss til det skinnende heltallet, lysende på et fjell et sted... vi må bare venter og se.»

Dette er selvsagt ikke konkrete bevis på at «Half-Life 3» er under utvikling, og Newell er kjent for å komme med småfrekke referanser til Valves mest kjente forsømmelse, men vi i TechRadar er alltid optimister når det gjelder engang å få spille «Half-Life 3».



Kan virkelig Newell være så ondskapsfull at han fortsetter å piske opp stemningen bare for å spøke?

Trådløs Valve Index

På evenementet sa også Newell at selskapet undersøker måter de kan få laget en trådløs variant av Valve Index på.



«Vi ser på flere metoder for å lage en trådløs Valve Index», sa han. «Vi har mange ideer for smått revolusjonerende ting vi kan gjøre med skjermpanelet og den optiske teknologien, og det finnes mange muligheter til å fortsette å bli bedre.»



Det å ta i bruk en lansering av et produkt for å promotere en fremtidig oppgradert versjon, og attpåtil et svært ettertraktet spill, er ikke spesielt konvensjonelt, men så er heller ikke Newell kjent for å bry seg stort om konvensjoner. La oss bare håpe at det betyr at vi en dag faktisk kan få stifte bekjentskap med «Half-Life 3».