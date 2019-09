GTA: San Andreas er gratis for alle som laster ned Rockstar Games launcher

Rockstar har avduket Rockstar Games Launcher, et program som samler alle GTA-utviklerens PC-utgivelser på et sentralt sted.

Programmet er ganske minimalistisk, og det er første og fremst et sted der du kan kjøpe et stort utvalg av Rockstars spill og deretter starte dem opp. Hvis du har brukt Blizzards Battle.net til å starte World of Warcraft Classic, Starcraft eller Diablo, så vet du hva du har i vente.

Ved siden av å la deg kjøpe spill, søker programmet også gjennom PC-en din etter Rockstar-spill du allerede har installert. Dermed får du mulighet til å starte disse også fra samme sted, og i praksis betyr det at du får en «Play on Steam»-knapp som tar deg til Steam der du kan spille spillet. I tillegg byr programmet også på skylagring av lagringsfiler og automatiske oppdateringer.

Et gratis spill

Foreløpig er programmet begrenset til nyere utgivelser og gjenutgivelser, og titler som Manhunt og de gamle GTA-spillene er ikke til stede.

Rockstar tilbyr imidlertid en belønning for å laste ned programmet – du får nemlig Grand Theft Auto: San Andreas helt gratis.

Noen vil kanskje si at vi ikke trenger enda et slikt program når vi allerede har Steam, EA Origin, Ubisofts Uplay og Epic Games Store og flere til, men det det finnes også et glimt av håp i horisonten. Det er jo mulig at Rockstar Games Launcher kan ses som et hint om at Red Dead Redemption 2 for PC endelig nærmer seg avduking – vi kan i hvert fall håpe.