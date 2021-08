Googles nye Nest Cam- og Doorbell-modeller fortsetter opptaket, selv om strømmen går

Google har annonsert fire nye smarthus-kameraer, og har med det forflyttet hjemmesikkerhetsproduktene sine til andre generasjon.



De nye tilskuddene til sortimentet inkluderer Nest Doorbell, Nest Cam (batteri), Nest Cam (kablet) og Nest Cam med flomlys.



Alle fire støtter optimalisert HDR, noe Google hevder at skal gi bedre videokvalitet både dag og natt. Kameraene (men ikke ringeklokken) sies å ha et doblet antall piksler og bilderate, slik at opptakene skal fremstå jevnere og mer detaljerte.



Nest Cam-modellene, samt Doorbell-modellen, kommer med Googles nye TPU-brikke, som gjør at enhetene kan gjenkjenne og følge objekter på egen hånd, hvilket i praksis vil si at de blir autonome, ikke trenger hjelp fra skyen og vil kunne være mer pålitelig når det gjelder sporing av objekter.

De kan også gjenkjenne en større mengde objekter. Nest-kameraer kunne allerede gjenkjenne mennesker og pakker, men de nye enhetene kan også gjenkjenne kjøretøy og dyr – ned til hva slags type dyr det er snakk om (katt, hund, og så videre.)



Maskinlæringsfunksjonaliteten i enhetene har også blitt bedre på å forstå hvilke bevegelser som ikke er verdt å fortelle eieren om – for eksempel snø og regn, eller om en bil kjører forbi.



Alle de nye enhetene kan kontrolleres fra en oppdatert Google Home-app på mobilen din, og velger man å gå for de batteridrevne variantene, så vil man også kunne holde styr på batterinivåer fra appen.

Hvis Wi-Fi-nettet ditt er nede for telling, eller det blir strømbrudd i hjemmet, så vil nye Nest Doorbell, Nest Cam (batteri) og Nest Cam med flomlys fortsette å gjøre opptak i opptil én time (noe som vil tilsvare omtrent én uke med hendelser), via lokal lagring.



Når strømmen (eller internettilkoplingen) er oppe og går igjen, så vil opptakene automatisk bli lastet opp til skyen, slik at du kan spille av disse med mobiltelefonen.

Hvem er på døren?

Nest Doorbell er i praksis en oppfølger til Nest Hello, som i motsetning til sin forgjenger, drives via batteri. Dette er første gangen Google tilbyr en batteridrevet ringeklokke.



Dette betyr at man ikke trenger å kople Nest Doorbell til strømnettet, og dermed slipper en potensielt komplisert montering (tilkopling til strømnettet er imidlertid fortsatt mulig.)



Google hevder at batteriet i Nest Doorbell kan vare i omlag to og en halv måned på én enkelt lading, gitt at den bearbeider rundt 10-12 hendelser i døgnet. Batteritiden for dørklokken vil variere avhengig av klima, plassering og andre faktorer.



Hovedrivalen til Nest Doorbell, i store deler av verden, er Amazons Ring-serie. Store deler av konkurrentens sortiment går på batteri, så det gir mening at Google prøver å holde følge på den fronten.

Nest Doorbell (Image credit: Google)

Dørklokken har et nytt minimalistisk design som skiller den fra Hello-klokken, i formen er den lenger og flatere, og det ytre er vannbestandig, med en IP54-sertifisering.



Hvilken lyd klokken skal gi fra seg er også opp til brukeren selv. Den fungerer sammen med Googles Nest-høyttalere, og viser deg også et visuelt varsel når noen trykker på knappen. Hvis du velger en fastmontert løsning, så kan du kople klokken til et eksisterende ringeklokkesystem.



Nest Doorbell koster 2199 kroner og kan forhåndsbestilles fra og med i dag. Produktet kommer i ordinært salg den 24. august i 18 land, inkludert Norge.



Det vil si at Nest Doorbell blir noen hundrelapper billigere enn Nest Hello (som per nå går for 2499 kroner), og det kan også forklare hvorfor Google har gått for en noe mindre oppløsning (1280 x 960 kontra 1600 x 1200.)

Uten en tråd

Nest Cam (batteri) (Image credit: Google)

Nest Cam (batteri) er et trådløst smartkamera som kan brukes både innendørs og utendørs, takket være IP54-sertifiseringen (hvilken gjør den vannbestandig.)



Med på kjøpet får man et veggfeste, men man kan også velge å gå for et bordstativ, noe som kan være nyttig om kameraet skal brukes innendørs.



Takket være den innebyggede batteripakken – som kan vare i opptil tre måneder på én lading – er det ikke nødvendig å ha et støpsel i nærheten av der man plasserer kameraet, men om du ønsker deg den ekstra tryggheten et tilkoplet kamera gir deg, så er det også mulig å kople kameraet til strømnettet.

Man kan også kjøpe en hel rekke tilbehør til de nye Google-produktene, inkludert værbestandige kabler i forskjellige lengder, og et antityveri-feste.



Nest Cam (batteri) vil koste 2299 kroner, og kan forhåndsbestilles fra og med i dag (5. august.) Ordinært salg begynner den 24. august.

Nest Cam (batteri) (Image credit: Google)

La det bli lys

Google Nest Cam med flomlys er selskapets første tilkoplede produkt med innebygget flomlys. Enheten har kameraet plassert sentralt, mens belysningen sitter på hver sin side.



Google har gjort forbedringer i maskinlæringsalgoritmene sine, noe selskapet hevder gjør at flombelysningen slår seg på kun når noe viktig skjer – som når en person er i bildet, men ikke når en bil kjører forbi i bakgrunnen, for eksempel.



Til slutt har vi andre generasjon Nest Cam (kablet), Googles rimeligste kamera. Som navnet tilsier, så er ikke dette til bruk utendørs, og man får heller ikke med noe batteri på kjøpet – her må man utføre en permanent montering med tilgang til strømnettet.



Nest Cam med flomlys vil koste 3449 kroner, mens Nest Cam (kablet) vil koste 1090 kroner.

Tar sikte på Amazon

Det ligger en aldri så liten krig og ulmer over hvem som skal få lov til å beskytte hjemmet ditt i tiden fremover, og de to største kreftene i sving er Google og Amazon.



De to selskapene tilbyr nå en hel rekke smarthusprodukter, alt fra stemmeaktiverte høyttalere og skjermer til ringeklokker, kameraer med mer.



Googles seneste lansering kan virke litt som en reaksjon på Amazons batteridrevne Ring-sortiment, men det er ingen tvil om at når det gjelder Nest Doorbell (batteri), så er nettopp batteridelen noe som generelt har holdt Google tilbake i ringeklokkemarkedet.



Batteridrevne videoringeklokker gjør at leietakere og andre, som ikke har en eksisterende fastmontert ringeklokke, likevel kan dra nytten av å se og høre hvem som er på dørmatta, selv når de ikke er hjemme. Selv om Ring var først ute på markedet, så har aktører som Eufy og Arlo allerede fulgt etter, hvilket gjorde at Google kom litt på etterskudd.



Når det gjelder sikkerhetskameraer, så gjør Googles overgang til batteri at man får langt mer fleksibilitet i bruk og monteringssted, og burde dermed appellere til en bredere kundemasse, i likhet med Ring Stick Up Cam.

Vi kan forvente en reaksjon fra Amazon senere i år, i det selskapet må forholde seg til Googles nye sortiment når de lanserer sine oppdaterte enheter.



Amazon har de fire siste årene arrangert store lanseringsevenementer i september, der det ofte avsløres nye Alexa-baserte enheter. Sannsynligheten er stor for at det samme skjer igjen i 2021.