Garmin forsker på effektene av COVID-19 på løping – de trenger din hjelp

Garmin og University of Nottingham har gått sammen om å lage et globalt forskningsprosjekt der formålet skal være å studere effektene av COVID-19 på løping, trening og sykdomsrestitusjon – og du kan være med.



The Running Through-studien er åpen for alle som løper og går over hele verden, og tar blant annet sikte på å undersøke hva slags påvirkning COVID-19 har på ytelse, gjenopprettelse av vanlig funksjon etter COVID-19-infeksjon samt de potensielle effektene sykdommen (og restriksjonene) har på treningsmengde og skader.



For å være med må du være over 18 år gammel, og selv om du ikke trenger å ha utstyr fra Garmin, verken klokke eller pulsmåler, så vil dataene samles inn via sammenlignbart utstyr, så sjekk om du har det du trenger før du registrerer deg. Du vil også måtte si deg enig i å dele dine data med selskapet for å ta del i studien (på sikt vil disse potensielt bli brukt til å lage bedre anbefalinger for treningsmengde, treningsintensitet og restitusjon etter infeksjoner.)



Ønsker du å registrere deg går du til RunningThrough.org og fyller ut skjemaet der. Her vil du får en del spørsmål om treningsvaner og generell helse, i tillegg til eventuelle COVID-19-infeksjoner du har hatt.

Når forskningsprosjektet er over vil resultatene bli offentliggjort, slik at alle som er hekta på løping kan få en bedre forståelse av hvordan viruset innvirker på trening og kondisjon.

Data fra pulsklokker

Dette er ikke den eneste forskningen som bruker data fanget av utstyr som aktivitetsarmbånd og smartklokker til å gi oss en bedre forståelse av hvordan COVID-19 fungerer. Fitbit har for tiden en lignende studie gående i USA og Canada, der de tar sikte på å bygge en algoritme som kan identifisere virusinfeksjon før andre symptomer dukker opp.



Prosjektet pågår fortsatt, og i august 2021 meldte Fitbit at de kunne forutse halvparten av COVID-19-infeksjoner én dag før deltakerne merket sine første symptomer, med en spesifisitet på 70 %. Vi har tatt kontakt med Fitbit for å høre om det er noe mer godt nytt knyttet til studien, og oppdaterer forløpende om vi får svar.