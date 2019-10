Galaxy S10 har en alvorlig sikkerhetsfeil, som Samsung jobber med å fikse

Når det kommer til sikkerhetsfeil, så må en fingeravtrykkleser som kan låses opp av hvem som helst, kunne regne som en av de mer alvorlige, og det er akkurat det som når viser seg å være mulig med Samsung Galaxy S10.

Riktignok er det litt mer komplisert enn som så. Det er nemlig kun mulig å lure fingeravtrykkleseren når skjermen har en bestemt type skjermbeskytter, og det er kun tommelavtrykk som fungerer. Likevel er dette absolutt bekymringsverdig.

Problemet ble oppdaget av en britisk kvinne som forteller til The Sun at hun etter å ha satt på en billig skjermbeskytter, opplevde at det var mulig å låse opp telefonen med en finger som ikke var registrert. Deretter viste det seg at også mannen hennes kunne låse opp telefonen, og testing med den samme skjermbeskytteren på en annen telefon viste seg å resultere i det samme.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Note 10+

Og det går allerede rykter om Samsung Galaxy S11

Ta også en titt på vårt førsteinntrykk av Google Pixel 4

Problematisk men midlertidig

Det er uklart om dette problemet også gjelder andre Samsung-telefoner med fingeravtrykkleser i skjermen eller hvor mange typer skjermbeskyttere som forvirrer leseren på denne måten. Dermed vet vi heller ikke hvor mange som går rundt med telefoner som ikke er skikkelig sikret.

Uansett er dette er problem, for du trenger jo ikke en gang å ha satt på en slik beskytter selv – en person med onde hensikter kan bare skaffe en slik selv om sette den på telefonen man skal bryte seg inn i.

Heldigvis skal en feilretting være på vei. BBC melder at Samsung har anerkjent at problemet finnes, og de lover at en oppdatering som fikser problemet er på vei. Vi vet ikke nøyaktig når denne oppdateringen kommer, og i mellomtiden kan det være lurt å deaktivere fingeravtrykkleseren, og holde deg til den gode gamle PIN-koden så lenge.