Samsung Galaxy S11 og Note 11 kan få innebygget spektrometer

Det kan virke som det blir stadig vanskeligere for smarttelefonprodusentene å innovere med nye funksjoner, men nå kan det se ut som Samsung håper at et spektrometer skal bli et unikt salgsargument for fremtidige telefonmodeller.

Et spektrometer er en enhet som bruker en infrarød stråle til å analyse energibølgene fra et objekt, og på den måten finne ut hvilke kjemiske bestanddeler det består av.

Vi må si vi er litt usikre på hvor mye nytte den gjennomsnittlige mobilbrukeren vil ha av en slik funksjon, men det kan jo i hvert fall gi oss et spennende innblikk i verden rundt oss, og Samsung har altså søkt patent på en «elektronisk enhet» med en slik innebygget.

Av bildene som ble oppdaget av Slashgear, kan vi se at den aktuelle enheten er mistenkelig lik en telefon. Samtidig må vi huske på at slike patenter ikke alltid blir til ferdige produkter, og det kan uansett ta lang tid før det eventuelt skjer. Dermed kan vi ikke uten videre regne med at Samsung Galaxy S11 eller Samsung Galaxy Note 11 får denne funksjonen.

(Image credit: Samsung / USPTO)

Derimot er det ikke umulig heller, og i og med at dette sannsynligvis ikke er noe andre produsenter vil tilby så kan det hjelpe Samsung til å skille seg ut i det vanskelige flaggskipmarkedet.

Det skal også sies at Samsung teknisk sett ikke vil være første ute med denne teknologien. SlashGear peker nemlig på at Changhong H2 allerede har dette, men den er samtidig bare å regne som en konseptmodell. Dermed kan Samsung likevel være først ute til å lage en telefon med spektrometer, som faktisk blir mulig å få kjøpt for folk flest.

Utover det har vi ikke hørt stort om Samsung Galaxy S11 ennå annet enn at vi forventer at den blir veldig sprek, men vi skal holde deg oppdatert på hvert eneste rykte som dukker opp.