«Fantastic Beasts 3»-traileren tryller frem god gammeldags Harry Potter-stemning

Den offisielle traileren til «Fantastic Beasts 3» er nå på nett – og magikerstanden ser ut til å være på vei mot en splittelse, etter snutten å dømme.



«The Secrets of Dumbledore» hadde opprinnelig premieredato den 24. februar, men ble utsatt i fire dager (antakeligvis på grunn av Russlands invasjon av Ukraina), og traileren presenterer en langt mørkere virkelighet enn vi er vant med i Harry Potter-universet.



Ta en titt på traileren til «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» nedenfor:

Gitt innholdet vi blir presentert for i denne seneste traileren er det forståelig at Warner Bros. valgte ikke å lansere filmen tidligere denne måneden. «The Secrets of Dumbledore»-snutten viser vesentlige mengder kamper mellom forskjellige magikere, der man kan se blant andre Albus Dumbledore (Jude Law) og Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) på tokt for henholdsvis å redde og å gjøre livet surt for gomper.



En kortere trailer for filmen ble lagt ut på nett tidlig i januar, der vi fikk en første titt på Mads Mikkelsen som Grindelwald, etter at den danske skuespilleren tok over for Johnny Depp i rollen som hovedskurk i serien. Depp forsvant fra prosjektet i kjølvannet av en rettssak han hadde gående mot britiske The Sun i november 2020. Mikkelsen ble annonsert som Grindelwald-arvtaker samme måned.



Som traileren avslører, er det flere nøkkelroller som besettes av kjente fjes fra de foregående Fantastic Beasts-filmene. Ovennevnte Law, Eddie Redmayne (Newt Scamander), Ezra Miller (Credence Barebone/Aurelius Dumbledore), Dan Fogler (Jacob Kowalski) og Alison Sudol (Queenie Goldstein) er blant skuespillerne som returnerer.



«Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» får premiere på kino over hele verden fredag den 8. april.

Kommentar: Blir 2022 det virkelig store Harry Potter-året?

Harry Potter-gjengen ble gjenforent på HBO Max tidligere i år. (Image credit: HBO Max)

Det har ikke bare vært idyll knyttet til Harry Potter-universet i de senere år. Forfatter J. K. Rowling har vært gjenstand for en rekke kontroverser i de senere år, og dermed er det ikke til å komme utenom at mange tilhengere av bok- og filmserien valgte å snu ryggen til multimedia-imperiet som dukket opp som følge av Harry Potter-bøkene.



På tross av at deler av den tidligere Potter-fanskaren skilte lag med Rowling er det fortsatt mange tilhengere igjen, og stadig flere siger til. Harry Potter er fortsatt et svært populært fenomen. Folk flokker til Harry Potter Warner Bros. Studio Tour i London hvert år, for ikke å snakke om Harry Potter and the Cursed Child-teaterstykket i West End – hvilket vitner om at Rowlings univers fortsatt holder koken. Det er forresten heller ikke lenge siden (21. desember 2021) en førsteutgave av «Harry Potter and the Philosopher's Stone» ble solgt for 471 000 dollar (drøye 5,6 millioner norske kroner), ifølge Reuters.

Men nå er det 2022, og en større Harry Potter-renessanse kan være på trappene. «20th Anniversary: Return to Hogwarts» fra HBO Max, en sammenkomst av de medvirkende fra originalfilmen (litt i samme bane som Friends-gjenforeningen) hadde gode seertall allerede nyttårsaften, og i månedene som kommer vil vi stifte bekjentskap med både «Fantastic Beasts 3» og det nye Harry Potter-spillet «Hogwarts Legacy» (som ryktes lansert senere i år) – så 2022 kan bli de gjeveste 12 månedene på mange år for den aldrende serien.