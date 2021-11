«Dune: Part Two» starter innspillingen i juli 2022, bekrefter produsent

Oppfølgeren til Denis Villeneuve science ficiton-epos «Dune» vil starte innspillingen allerede i juli 2022, bekrefter en av produsentene bak prosjektet.



Det var Josh Enicas (fra The Film Stage) som fikk lurt starttidspunktet ut av Mary Parent, en produsent knyttet til «Dune: Part Two», under en spørsmål og svar-runde arrangert av Screen Actors Guild. Han hadde kanskje ikke forventet et såpass kontant og spesifikt svar, for Parent kunne avsløre at filmingen starter den 18. juli 2022.



Nyheten kommer bare uker etter at det ble klart at «Dune: Part Two»-prosjektet offisielt var i gang, og at Warner Bros. gav såkalt grønt lys til oppstarten, i kjølvannet av førstefilmens imponerende seertall på kino. Siden lanseringen i september har Villeneuves film raket inn over 330 millioner dollar på verdensbasis.



Oppfølgeren skal etter planen komme på kino i oktober 2023.

The producer of #Dune Part 2 just revealed they will begin filming on July 18, 2022. pic.twitter.com/Ul21wYIvJsNovember 7, 2021 See more

I tillegg til de lovende utsiktene rent økonomisk, har «Dune» blitt en hit hos store deler av kritikerstanden, der det gjerne trekkes frem at Villeneuve har oversatt den komplekse og grandiose Frank Herbert-boken godt.



Det største aberet, for mange seere og kritikere, har vært at «Dune» ikke fikk en ordentlig avslutning, og at den på sett og vis avhenger av en oppfølger. Våre britiske kolleger hadde lignende innvendinger i sin anmeldelse:



«'Dune' streber etter å hedre originalmaterialet, og gjør nettopp dette med selvsikkerhet. Hvis 'Dune: Part Two' er like trygg på materialet er det sannsynlig at Villeneuves oversettelse, i likhet med Herberts bok, kan bli regissørens største bragd innen filmkunsten. Hvis andrefilmen skrotes, så vil 'Dune' fremstå som uferdig.»



Nå som vi vet helt sikkert at del to er på vei, og produksjonsselskapet allerede har satt en dato for innspillingsstart, så er det ingen tvil om at vi gleder oss stort til å se hvordan Villeneuve velger å fortsette reisen, særlig siden resten av historien strengt tatt er mer spennende enn introduksjonen – men også vil være svært utfordrende å oversette til lerretet.

Hva kan vi forvente av «Dune: Part Two»?

I teksten under vil vi referere til handlingen i resten av «Dune»-historien fra bøkene.

For alle som ikke har lest kildematerialet, så vil handlingen i «Dune: Part Two» forbli et mysterium frem til oktober 2023, men informasjonen er selvsagt lett å finne (vi anbefaler selvsagt at alle leser bøkene – i alle fall de første seks.)



Rundt regnet så vil oppfølgeren følge Paul Atreides, nå hertug i familien, i det han arbeider videre med å bli kjent med Fremen-stammene, for ikke å snakke om å innta rollen som den messiaslignende skikkelsen Muad'dib – samtidig som han prøver å unngå den voldelige fremtiden han forutser i sine drømmer.



Villeneuve har lagt ut en rekke smarte hint om det som kommer i «Dune: Part Two» i Pauls drømmesekvenser i den første filmen, der man får se en rekke hendelser – ørkenkrigen, for eksempel – noe som er tydelige frampek mot de mer actionfylte delene i Herberts bøker.

Bilde 1 av 2 Disse drømmescenene gir oss antakeligvis hint om hva som kommer i oppfølgeren (Image credit: Warner Bros.) Bilde 2 av 2 Disse drømmescenene gir oss antakeligvis hint om hva som kommer i oppfølgeren (Image credit: Warner Bros.)

Regissøren bruker ikke bare (de mange) drømmesekvensene som et narrativt verktøy gjennom hele filmen – hvilket i stor grad bekrefter at Paul er Muad'dib – men også som en slags lovnad om det som kommer i oppfølgeren, litt som en rekke brødsmuler som leder til noe som forhåpentligvis blir en enda mer imponerende oppfølger.



Er man av typen som ikke ble helt overbevist av den brå slutten i «Dune» og mangelen på en dramatisk sisteakt, så kan man være trygg på at «Dune: Part Two» kommer til å levere intrige på høyde med Game of Thrones og action på høyde med Star Wars, i alle fall om Herberts bøker er noe å gå etter – og det regner vi i aller høyeste grad med at de er.



«Dette er bare begynnelsen», sier Chani på slutten av «Dune» – vi satser på at hun får rett.