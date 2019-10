Diablo 4 kan være avslørt av ny bok

Er du klar for å begi deg ned i mørke kjellere og huler fulle av demoniske fiender på jakt etter legendarisk «loot», enda en gang? Bra, for det kan se ut som avdukingen av Diablo 4 er rett rundt hjørnet.

Det er det tyske magasinet Game Star som har avdekket ny kunstbok som heter The Art of Diablo, og den skal inneholde mer enn 500 kunstverk fra Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 og Diablo 4.

Her er vår anmeldelse av Diablo 3 for Nintendo Switch

Diablo Immortal: Alt du må vite om Blizzards mobile action-rollespill

Diablo 4: Alt vi vet så langt

Dette ser ut til å være en offisiell utgivelse og en av Blizzards egne manusforfattere er en av forfatterne av boken, så vi må anta at den vil gi en oversikt over hele serien, fra begynnelsen og helt frem til spillet som altså fortsatt ikke engang er annonsert.

Diablo 4 på BlizzCon 2019?

Så når kan vi forvente å få se mer av Diablo 4? I og med at Blizzards årlige fan-konferanse BlizzCon 2019, er rett rundt hjørnet, så er det sannsynlig at spillet blir vist frem der. BlizzCon går av stabelen fra 1. til 3. november.

Faktisk sies det at Diablo 4 egentlig var tenkt annonsert under BlizzCon 2018, men at det ble utsatt fordi spillet trengte mer finpuss. Dermed endte Blizzard opp med å gjøre mobilspillet Diablo Immortal til hovedattraksjon, noe som skuffet mange av de som ventet på annonseringen av et nytt spill i hovedserien.

Blizzard kan også virkelig trenge litt positiv PR nå, etter kontroversen som har oppstått rundt håndteringen av Hearthstone-spilleren som demonstrerte mot situasjonen i Hong Kong for et par uker siden.