Det ser dårlig ut for «Justice League»-oppfølger – regissør kaller studioet «aggressivt anti-Snyder»

Hvis du hadde forhåpninger om at den gode kritikken «Zack Snyder's Justice League» høstet ville føre til at Warner Bros., studioet som lager DC-superheltfimene, ombestemte seg, så har vi dårlige nyheter.



Da regissøren ble spurt om utsiktene for at det vil komme flere «SnyderVerse»-filmer – noe flere fangrupperinger aktivt har jobbet for – hadde han ikke ikke mye positivt å si.



«Jeg ville sagt det på denne måten: Ja, Warner Bros. har vært aggressivt anti-Snyder, om man kan si det», sa Snyder til YouTube-kanalen Jake's Takes. «Hva kan jeg si? De er tydeligvis ikke interesserte i min versjon. Men, jeg vil også si at de ikke var interesserte i – jeg vil si opprinnelig – i min versjon av 'Justice League'. De har tydelig tatt avgjørelser om det.»



«Aggressivt anti-Snyder» er en ganske tydelig måte å si det på. Det at Snyder-filmene ikke jobbes videre med er ikke spesielt overraskende per nå – i en artikkel skrevet av New York Times, som omhandlet fremtidige DC-filmer omtalte personer høyt oppe i studiosystemet Snyder Cut-prosjektet som en «historiemessig blindgate».



Samtidig utelukker ikke Snyder et videre involvement i fremtidig prosjekter som involverer DC-karakterer. Faktisk håper han at Warner Bros. ombestemmer seg.



«Jeg elsker karakterene, jeg elsker verdenene og jeg tenker at dette er et utrolig sted å lage en film. Det er en fantastisk merkevare. Det er et element. Jeg vet ikke hva som kan gjøres fremover annet enn, fanskaren er så sterk, intensjonene til fansen er så rettskafne, og jeg har virkelig stor respekt for dette. Jeg håper at mer kaldsindige hoder seirer, og at de ser at det er en slik enorm fanskare som vil ha mer av dette. Men, hvem vet hva de finner på.»



Snyders neste film, «Army of the Dead», har premiere på Netflix den 21. mai.

Er det studiopolitikk eller en avveid avgjørelse?

Warner Bros.' fremtidige planer kan teoretisk inneholde flere verker fra Snyder, hvis de velger å gå den veien. Studioet har forpliktet seg til å lage et såkalt «multiverse», som lar forskjellige versjoner av karakterene potensielt dukke opp på sølvlerretet, uten at disse fremstillingene nødvendigvis motsier hverandre – dette er for eksempel basisen for handlingen til 2022-filmen «Flashpoint», siden det ryktes at både Michael Keaton- og Ben Affleck-versjonene av Batman skal dukke opp.



Hvis det er planen til Warner, så er det tydelig at en Snyder-fortsettelse av DC-karakterene ikke strengt tatt er nødvendig. Samtidig er det andre faktorer å tenke på. Zack Snyder-versjonen av «Justice League» kom aldri ut på kino – kun den begredelige originalen fra 2017. Folk måtte lete frem den nye varianten på HBO Nordic.

Gitt at det koster enormt med penger å lage en superheltfilm av slike dimensjoner kan det være vanskelig å lage en oppfølger på samme nivå.



Så er det en annen grunn som ligger og lurer i bakgrunnen, og det er at Warner simpelthen ikke er interesserte i at Snyder-æraen skal fortsette, noe regissøren nå alluderer til. Måten han uttrykker seg på gjør at det virker som om veiene til regissør og studio har skiltes.

Hvis det er tilfellet ligger nå ballen i Warner Bros.' hender, som nå må bevise at de klarer å lage noe bedre enn Snyder. Den gode mottakelsen nyversjonen av «Justice League» fikk kan vise seg å bli en hemsko – alt fra «The Suicide Squad» til «The Batman» og «Flashpoint» bør overbevise. Hvis ikke det blir tilfellet er det mye som tyder på at Snyders navn vil dukke opp både titt og ofte i tiden fremover.