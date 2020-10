Det kan se ut som om AMDs Big Navi ikke kommer til å tukte RTX 3080 Ti likevel

AMDs flaggskip-skjermkort, Big Navi (RDNA 2), skal etter sigende ha en ytelse tilsvarende Nvidia RTX GeForce 2080 Ti, og skal lanseres som en direkte rival til Ampere-baserte GeForce RTX 3080.



Selv om tidligere artikler hevdet at AMDs Big Navi kom til å bli en «Nvidia-slakter» påstår nå en ny artikkel fra Coreteks at AMDs nestegenerasjons-GPU ikke kommer til å bli like kraftig som man først trodde.



AMD skal ha begynt å dele informasjon om de kommende skjermkortene – med kodenavn Sienna Cichlid – med såkalte AIB-partnere (Add-in Board, tredjepartsprodusenter av skjermkort), som hevder at Big Navi-GPU-ene bare kommer til å bli 15 % kraftigere enn Nvidias RTX 2080 Ti, og det er i spill optimalisert for AMD.

Dette ligger langt unna de tidligere ryktene som hevdet at AMDs neste flaggskip kom til å tilby 50 % bedre ytelse enn GeForce RTX 2080 Ti, og denne informasjonen tyder på at skjermkortet heller vil bli lansert som en konkurrent til GeForce RTX 3080.

Selv om denne nyheten kan være skuffende for mange, og betyr at Nvidias flaggskip, RTX 3080 Ti, kan finne på å stå uten noen direkte konkurrent, planlegger AMD etter sigende å sette prisen på RDNA 2-flaggskipet en hel del under Nvidias GeForce RTX 3080, slik at kunder får langt mer for pengene i toppsjiktet.



Artikkelens kilder fra AIB-partnerne mener også å vite at AMD kommer til å lansere to Big Navi-GPU-er. Antageligvis ett toppkort, og ett noe lavere på rangstigen. AMDs Big Navi-kort av litt mindre kaliber skal også være konkurransedyktige kontra Nvidias andre kort fra RTX 3000-serien ifølge den ovennevnte artikkelen.

Disse kortene skal være de eneste Big Navi-GPU-ene som lanseres i år, mens de såkalte Navy Flounder-skjermkortene skal komme i første kvartal i 2021, og skal yte tilsvarende det nye midtsjiktet.



Coreteks-artikkelen ymter også om at AMD planlegger å avsløre den første Big Navi-GPU-en under et evenement tidlig i september, og at en lansering skal skje den 7. oktober. Samtidig går det rykter om at Nvidia skal slippe sine Ampere-GPU-er den 17. september, og vi blir ikke overrasket om AMD bruker denne muligheten til å stjele noen overskrifter ved å la sin Big Navi-avsløring overlappe med Nvidias etterlengtede lansering.