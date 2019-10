Det er offisielt: Death Stranding kommer til PC i 2020

Etter måneder med spekulering, er det endelig offisielt bekreftet at Death Stranding kommer til PC, og spillet er ventet lansert tidlig på sommeren neste år.

Avsløringen kommer fra Hideo Kojima selv, altså den den ikoniske skaperen av Death Stranding som fra før er mest kjent for Metal Gear-serien.

Det betyr at Death Stranding ikke lenger er et PS4-eksklusivt spill, men PlayStation-spillere får tilgang til spillet allerede 8. november.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1XOctober 28, 2019