«Death Stranding» på PC ligger nærmere utviklernes opprinnelige visjon

«Death Stranding» har nettopp blitt lansert til PC, og kontra originalen til PS4 finnes det i denne versjonen en rekke forbedringer som gjør at spillet ligger langt nærmere den opprinnelige visjonen til utviklerne – en langt mer filmatisk opplevelse.



Som det ble påpekt i et intervju med Akio Sakamoto (teknisk direktør i Kojima Productions), utført av Eurogamer, var «Death Stranding» laget med tanke på å bli kjørt i 60 bilder i sekundet.

Da Sakamoto ble spurt om hvordan PC-versjonen skalerer med maskinvare i forhold til konsoll-varianten var svaret: «Høy bilderate, helt klart! Siden vi originalt designet spillet med 60 FPS i mente er dette en funksjonalitet jeg må understreke! Det er selvsagt ikke låst til 60 FPS, og avhengig av maskinvaren din kan spillet kjøre langt raskere [på PC].»



Selvsagt hjelper det også at systemkravene for PC-versjonen av «Death Stranding» absolutt ikke er avskrekkende, og er man en heldig eier av et RTX-skjermkort kan man også dra nytte av DLSS 2.0. Dette gjør, som Eurogamer påpeker, at et overklokket RTX 2060 (det billigste av RTX-kortene) klarer 60 FPS i 4K-oppløsning (i såkalt performance-modus.)

Godt nytt for alle ultrawide-eiere

I tillegg kan de som har ultrawide-skjerm dra nytte av at spillet på PC støtter 21:9-sideforholdet.



I et annet intervju utført av Geoff Keighley (fra Wccftech), snakket Kojima Productions' art director, Yoji Shinkawa, entusiastisk om uItrawide-skjermer, og hvordan disse leverer en langt mer filmatisk opplevelse.



Shinkawa sa: «Selvsagt, sammenlignet med PS4-versjonen har både oppløsning og bilderate blitt oppgradert. Men, den største overraskelsen jeg tror folk kommer til å få av «Death Stranding» på PC er at vi støtter 21:9 ultrawide, og dette ekspanderer helt klart det horisontale perspektivet slik at du blir dratt inn i spillet og får en annen innlevelse og tilstedeværelse.»

Shinkawa fortalte videre at ultrawide ikke bare får en effekt når man faktisk spiller, men også i filmsegmentene mellom slagene, og uttalte: «Jeg kunne sagt at man på et vis ser på et TV-drama på PlayStation 4-konsollen, i vanlige 16:9, men denne gangen, i «Death Stranding» på PC får man mer inntrykk av at man ser på en film på kino når man tar i bruk ultrawide.»



PC-versjonen har med andre ord mye å tilby, særlig om man har en skjerm i ultrawide-format – og når det gjelder anmeldelser, har spillet fått god kritikk, faktisk bedre enn på PS4. Det er selvsagt i bunn og grunn snakk om det samme spillet, og ved den opprinnelige lanseringen var det svært delte meninger om hvorvidt «Death Stranding» levde opp til hypen. Det er definitivt en del folk som ikke liker spillet på PC, på samme måte som det ikke var alle som likte det til PS4.



Vi elsket det, noe vi understreket i vår PS4-anmeldelse, der vi konkluderte med at «Death Stranding» er et «usedvanlig ambisiøst fremskritt i design som kombinerer gripende opptredener med en besnærende original narrativ struktur.»