Bekreftet: GoPro Hero8 Black lanseres i neste uke

GoPro har hatt for vane å lansere nye produkter i september, men det ser ut som selskapet forskyver ting litt i år, for nå har de sluppet hint om at en lansering kommer 1. oktober.

I en kort video som er publisert på selskapet nettsider, på Twitter og på Instagram, vises korte glimt av det vi antar må være selskapets neste action-kameraer.

Ser du nøye etter vil du nok oppdage at bildene viser to ulike kameraer, og sannsynligvis er det snakk om GoPro Hero8 Black og 360-kameraet GoPro Max. Sistnevnte vil eventuelt være etterfølgeren til to år gamle GoPro Fusion.

GoPro har også gjort klar en side på YouTube der arrangementet 1. oktober skal strømmes direkte, og der kan du markere at du vil ha en påminnelse når det hele går av stabelen hvis du ønsker det.

GoPro har ikke avslørt noe om spesifikasjoner, men tidlige rykter tyder på at Hero8 Black skal støtte 4K opptil 120 fps og 1080p opptil 480 fps. Hvis det er tilfelle kan det føre til noen fantastiske opptak i sakte film, men det skal også sies at senere rykter har pekt mot at kameraet kun vil støtte 4K i 60 fps og 1080p med 240 fps.

Lekkede bilder har også gitt oss et glimt av mulig tilleggsutstyr til kameraene, inkludert LED-lamper, en ekstern skjerm og en mikrofon.

Utover det er det fortsatt mye vi ikke vet om GoPros nye kameraer, men vi skal bringe deg alt av nyheter så fort de dukker opp.