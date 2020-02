Apple TV Plus kommer til mange av LGs 2018- og 2019-modeller

Var du bekymret for at du skulle gå glipp av tilgang til Apple TV-appen, bare fordi LG-TV-en din er et år eller to gammel? Da kan du ta det helt med ro.

Selskapet har nemlig annonsert i dag at en rekke av deres TV-modeller skal få appen, slik at du skal få tilgang til å se The Morning Show, See og Little America uten å måtte gå til innkjøp av en Apple TV eller strømme via Airplay.

Det er LGs OLED- og Nanocell-modeller fra 2019 som er først ute, og støtte skal være på plass for dem allerede fra i dag, mens støtte for UM7x- og UM6x-seriene skal komme senere denne måneden. I samtidig melder LG også at en rekke 2018-modeller også skal få tilsvarende støtte senere i år.

Flere muligheter

Fra før av visste vi at alle LGs 2020-modeller vil få støtte for Apple TV Plus rett ut av esken når de lanseres senere i år.

Ved siden av å gi tilgang til Apple TV Plus-strømming, lar også Apple TV-appen deg også se innhold fra iTunes-biblioteket ditt. Mye av dette innholdet støtter Dolby Vision HDR, noe som kan utnyttes på mange nye LG-TV-er.

Med lanseringen av Apple TV Plus markerte Apple en tydelig kursendring der de nå tillatter at programvaren og tjenestene deres blir tilgjengelig på stadig flere konkurrenters enheter, noe som sannsynligvis er nødvendig om de skal kunne ta opp kampen med Netflix og Disney Plus i strømmemarkedet.