Apple ansetter ARMs tidligere sjef for prosessorarkitektur

Ryktene har gått en stund om at Apple planlegger å bevege seg bort fra Intel-prosessorer og i stedet designe sine egne, og nå har det kommet frem at selskapet har ansatt Mike Filippo som er tidligere sjefsarkitekt for prosessor- og systemdesign hos ARM.

Filippos LinkedIn-profil viser at han ble ansatt i Apple for en måned siden. I løpet av sin tid i ARM ledet han utviklingen av Cortex-A76-, Cortex-A72- og Cortex-A57-brikkene.

Filippo har også jobbet som prosessor- og systemarkitekt hos Intel og vært brikkedesigner hos AMD, så han burde ha inngående kunnskaper og erfaring når det kommer til prosessorer. Denne ansettelsen kan dermed bli veldig viktig for Apple i tiden fremover.

Dropper de Intel?

Ansettelsen underbygger også ryktene om at Apple planlegger å lansere ARM-baserte Mac-er så tidlig som i 2020.

Det virker også sannsynlig at dette er tilfelle. Selskapet har vært ganske tydelige på at avhengigheten til Intel-maskinvare ikke har vært særlig ideell, og tidligere i år begrunnet også Apple et fall i Mac-salget med mangel på tilgang til Intel-prosessorer.

I tillegg har også Intels prosessorer vært utsatt for flere alvorlige sikkerhetshull den siste tiden, noe som også kan ha bidratt til Apples avgjørelse om å bygge sine egne prosessorer.

Apple lager allerede egne prosessorer for iPhone og iPad i tillegg til T2-brikken for Mac-er, så en slik satsing ville ikke komme helt ut av det blå.

For øvrig skal også Microsoft være i gang med å teste andre løsninger enn Intel-brikker for sine Surface-produkter, og selskapet skal allerede ha prototyper med AMD- og ARM-prosessorer klare.

At viktige partnere ser til konkurrentene eller vurderer å lage egne brikker er selvfølgelig dårlige nyheter for Intel, og dette er også noe vi har advart om at kunne skje tidligere.