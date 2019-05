Altibox skal tilby Google Wifi til sine kunder

Altibox melder i dag at de har inngått et samarbeid med Google om å tilby Google Wifi til sin kunder.

- Vi er utrolig stolte av at vi nå skal jobbe sammen med Google om å tilby deres produkter, som er blitt populære i hele verden på grunn av brukervennlighet. Dette setter en helt ny standard for Altibox-kundenes trådløsopplevelser. Vi ser fram til det videre samarbeidet med Google om å skape helt nye muligheter for kundene våre fremover, sier en entusiastisk Thomas Skjelbred, administrerende direktør i Altibox, i en pressemelding.

Google Wifi er et mesh-system som består av tre enheter som plasseres rundt i huset, og som sammen bidrar til å fylle hele huset med wifi-signaler.

Ifølge selskapet er dette aller første gang Google inngår en slik avtale med en bredbåndstilbyder i Europa, og salget skal starte i løpet av sommeren.

- Norge er et av verdens mest tilkoblede land, og både norske bedrifter og privatpersoner forventer i dag gode digitale tjenester. Vi er utrolig glade for at vi nå skal samarbeide med Altibox, som i likhet med Google er opptatt av å levere en best mulig opplevelse til brukerne, sier Jan Grønbech, sjef for Google i Norge i det samme pressemeldingen.

(Image: © Altibox)

Enkelt i bruk

Altibox-kunder som går til innkjøp av Google Wifi skal kunne plugge systemet rett i hjemmesentralen. Deretter er det bare å plassere enhetene rundt i huset så går resten av seg selv, og det hele styres via en app.

Google Wifi topper faktisk vår liste over de beste ruterne vi har testet, og testen vår oppsummerer systemet slik:

– Google Wifi er den enkleste og mest letthåndterlige ruteren vi noen gang har satt opp. Systemet er kanskje ikke det kraftigste eller det meste avanserte, men det veier opp for alt det med uslåelig brukervennlighet.

En pakke med tre Googe Wifi-enheter koster oppimot 3000 kroner i norske nettbutikker, og det gjenstår å se hva slags pris Altibox vil ta for systemet når de begynner å selge det til nye og eksisterende kunder.