AirPods 2 er lansert med bedre batteritid og håndfri tilgang til Siri

Etter måneder med spekulasjoner, har Apple endelig lansert AirPods 2 – en oppdatert utgave av deres helt trådløse ørepropper med forbedret batteritid, innebygget og håndfri Siri-funksjonalitet, og et valgfritt trådløst ladeetui.

Ved første øyekast er AirPods 2 svært like de originale AirPods. De er igjen helt frie for ledninger, de lades i et rektangulært ladeetui, og de har fortsatt det samme designet med pinnene som strekker seg ned fra proppene. Endringene er altså først og fremst på innsiden.

For det første har de fått en nye H1-prosessor som Apple har utviklet spesielt for disse proppene. Ved siden av å gjøre tilkobling raskere, bruker den også mindre batteri, og i følge Apple skal det gi deg 50 prosent lenger samtaletid.

(Bilde: Apple)

Nytt etui og ny Siri-funksjonalitet

Utover batteritid, er den viktigste forbedringen støtten for Siri. Når du setter AirPods 2 i ørene kan du bruke stemmeassistenten til å starte samtaler, endre låt og mer – altså alt Siri kan gjøre fra før, men du kan gjøre det uten å plukke opp telefonen.

Du kan velge å kjøpe AirPods 2 med et vanlig ladetui, men Apple introduserer samtidig også et nytt trådløst ladeetui for øreproppene som kan lades ved å legge den på en Qi-kompatibel lader. Apple har som kjent ikke en slik lader i salg ennå, men vi regner med at den beryktede AirPower-matten vil dukke opp snart. Det nye ladeetuiet fungerer for øvrig med begge generasjoner AirPods.

Når det kommer til lydkvalitet, har ikke Apple avslørt noe om eventuelle forskjeller mellom generasjonene. Vi skal holde deg oppdatert på hvordan AirPods 2 låter når vi har fått mulighet til å lytte til dem.

AirPods 2 er i salg nå for 2290 kroner med det nye trådløse ladeetuiet, men kan også kjøpes med et vanlig ladeetui for 1790 kroner. Har du AirPods fra før, kan du eventuelt velge å kjøpe kun det nye trådløse ladeetuiet for 899 kroner.