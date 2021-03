5 nye filmer og TV-serier på Netflix, Disney+ og Amazon Prime Video

Paramount+ ble lansert denne uken i USA, men det finnes flust av spennende TV-serier og filmer på de allerede eksisterende strømmetjenestene her i Norge. Under har vi plukket ut fem nye høydepunkter du nå kan strømme på Netflix, Disney+ og Amazon Prime. Nå som vi pent må sitte inne trenger vi mer nytt.



«WandaVision» er ferdig og Disney+ har valgt å slippe en ny film via såkalt Premier Access, nemlig «Raya og den siste dragen» – men hvis du heller vil ha mord og mysterier kan true crime-dokuserien «Murder Among the Mormons» fra Netflix være mer din stil.



Her er noen utvalgte godbiter du kan kose deg med i dagene som kommer, og hvor du kan strømme dem i Norge. Ta en titt på vår liste over de beste filmene på Netflix også – det er fort gjort å ha oversett en og annen slager.

Raya og den siste dragen (Disney+)

Våre britiske kolleger har anmeldt Disneys seneste store animasjonsfilm, og var svært så fornøyde. Filmen finner sted i den funksjonelle verdenen Kumandra, der Raya prøver å gjenopprette fred og stoppe inntoget til skurkene Druun, som truer hele menneskeheten. På sine eventyr finner hun ut at hun trenger mer enn bare dragemagi for å redde verden.

Kelly Marie Tran spiller tittelrollen og Awkwafina er dragen Sisu. Du kan se «Raya og den siste dragen» med Premier Access – noe som innebærer at du betaler 259 kroner i tillegg til abonnementet.

Kan strømmes nå på Disney+

Pacific Rim: The Black (Netflix)

Hvis du likte de to første spillefilmene i Pacific Rim-universet der Kaiju-monstre fikk en og annen kilevink, så bør du vurdere denne animasjonsserien som foregår i Australia som nettopp ble lagt ut på Netflix. Den er ikke fullt så apokalyptisk og full av manga-troper som originalene – men animasjonen er sold og kritikere ser ut til å like den. I denne serien dominerer Kaiju landet «down under», og to tenåringer prøver å ta i bruk en Jaeger for å overleve.

Kan strømmes nå på Netflix

Murder Among the Mormons (Netflix)

Liker du true crime, bør du ta en titt på denne tre-episoder-lange serien på Netflix. Her blir man introdusert for Mark Hofman, en produktiv falskner som lurte flere tusen dollar ut av mormonerkirken, og som ble avslørt som kriminell etter at han myrdet to personer med eksplosiver. Du er kanskje utbrent på tropene i true crime nå, men Netflix pleier å gjøre en solid jobb med slike serier, og de er fortsatt utrolig populære.

Kan strømmes nå på Netflix

Coming 2 America (Amazon Prime Video)

I denne etterlengtede oppfølgeren til «Coming to America» fra 1988 er Eddie Murphy tilbake som den påtroppende kongen av Zamunda, Akeem Joffer, og tar nok en gang turen innom Queens. Denne gangen på utkikk etter sin arvtaker. Kompisen Semmi (Arsenio Hall) er med også denne gangen – det samme er de fleste av skuespillerene fra førstefilmen – så dette er perfekt kost for de som har lyst til å kjenne litt ekstra på nostalgien, og som savner en Eddie Murphy i sitt ess. Kritikerne er foreløpig delte, men bevares – det er Eddie Murphy. Klart man må se denne.

Kan strømmes nå på Amazon Prime Video

Moxie (Netflix)

Vivian Carter blir inspirert av morens rebelske fortid og oppglødd av den kjønnsdiskriminerende stillstanden på hennes skole, og bestemmer seg for å ta kampen i egne hender med Moxie, et magasin hun produserer anonymt, i denne filmen fra regissør og skuespiller Amy Poehler. Denne nye Netflix-spillefilmen er basert på en bok, og ser ut til å ha en solid dose moralsk harme – og kritikere flest liker den godt. At Amy Poehler både står bak spakene og spiller i filmen bør være god nok grunn til å ta en titt.

Kan strømmes nå på Netflix