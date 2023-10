OnePlus Watch 2 ventes lansert neste år

Du husker kanskje OnePlus Watch som ble lansert i 2021 og budsjettversjonen OnePlus Watch Nord som ble utgitt året etter i India. Selv om det ikke har vært en ny kroppsnær enhet fra OnePlus i år, ser det ut til at OnePlus Watch 2 kan dukke opp i 2024.

Dette kommer fra den kjente tipseren Max Jambor (via 9to5Google), som hevder at klokken vil få en rund urskive, som forgjengeren, og at den vil bli «bedre» enn originalen. Og det må man jo også kunne forvente etter to års venting.

Vi hørte at OnePlus Watch 2 ble nevnt allerede i fjor, som hevdet at klokken ville lanseres en gang i 2022. Det skjedde tydeligvis ikke, eller det var litt forvirring mellom OnePlus Watch 2 og OnePlus Watch Nord.

OnePlus Watch Nord, som aldri ble lansert utenfor India, tok i bruk en firkantet urskive i stil med Apple Watch, men basert på denne lekkasjen ser det ut til at OnePlus vil holde seg til det samme sirkulære designet for sin hovedlinje med smartklokker.

Circles seem to be OnePlus new signature style: Round OnePlus 11 CameraRound OnePlus 12 Camera Round OnePlus Pad CameraRound OnePlus Open CameraRound… Watch! 😉 Coming 2024!October 6, 2023 See more

Veldig få detaljer

Bortsett fra spådommen om at den kommer i 2024 og at den vil få en rund urskive, vet vi egentlig ikke så mye annet om OnePlus Watch 2 – verken når det gjelder design eller interne spesifikasjoner.

Et spørsmål er om den kroppsnære enheten vil kjøre OnePlus Watch OS, som originalen, eller bytte til Wear OS. Oppos smartklokker kjører Wear OS, og Oppo og OnePlus er praktisk talt det samme selskapet.

Vi roste det «elegante designet og den ukelange batteritiden» samt den lave prisen på den opprinnelige OnePlus Watch, samtidig som vi lot oss frustrere over at det var få tredjepartsapper for smartklokken, hovedsakelig på grunn av OnePlus Watch OS.

La oss håpe at OnePlus Watch 2, når den etter hvert dukker opp, får en haug med gode forbedringer. Kan den til og med dukke opp sammen med OnePlus 12 i begynnelsen av året?