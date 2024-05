Huawei Watch Fit 3 er lansert – en rimelig smartklokke fullpakket med funksjoner

Huawei har en haug med spennende nyheter som kommer i løpet av våren 2024 og som vil bygge på deres «Fashion Forward»-konsept. Det kombinerer avanserte teknologiske gadgets med moderne og stilig design. Først ute i nyhetene er deres nye smartklokke, Huawei Watch Fit 3, som er en rimelig enhet spekket med funksjoner og rettet mot et yngre publikum. Den ble avduket i dag, 7. mai, og det ventes en offisiell lansering 27. mai.

Et moderne design

Huawei Watch Fit 3 – lett, kompakt og stilig. (Image credit: Amanda Westberg)

Denne smartklokkens design minner om tidligere iterasjoner, om enn med noen små justeringer. Skjermen beholder sin kantede form, men har nå blitt litt bredere og lavere (36 x 43 mm mot 33,5 x 46 mm tidligere). Den har også blitt litt tynnere enn forgjengeren, med en tykkelse på kun 9,9 mm. Kassen er laget av aluminium og veier kun 26 gram, noe som gjør Huawei Watch Fit 3 til en av de letteste smartklokkene som er tilgjengelig for kjøp akkurat nå.

1,82-tommers AMOLED-skjermen er beskyttet av en metallramme og kanskje det mest interessante med skjermen er pikseltettheten og lysstyrken. Her får du 347 PPI HD-oppløsning og opptil 1500 nits. Dette betyr at du får en skjerm i toppklasse, som viser alt fra treningsinnsikt, urskiver til emojier og grafer tydelig.

I tillegg til touch-funksjonen på skjermen er det også en funksjonsknapp og en roterende krone på siden av skjermen. Det gir enkel navigering selv under svette treningsøkter eller om du for eksempel bruker hansker.

Smartklokken er tilgjengelig i en rekke fargealternativer som inkluderer svart, rosa, månehvit og grå nylon.

Fylt til randen med funksjoner

Selv om Huawei Watch Fit 3 plasserer seg i en overkommelig prisklasse, er smartklokken i forkant og kan matche selv sine dyreste konkurrenter når det gjelder helse- og treningssporing, samt andre smarte funksjoner. Smartklokken bruker TruSleep 4.0 for søvnanalyse og TruSeen 5.5 for å gi nøyaktige pulsmålinger. Den inkluderer over 100 forskjellige treningsmodi støttet av TruSport-teknologi, og du får tilgang til blant annet guidede økter, pusteøvelser, løpecoach, dyptgående søvninnsikt, SpO2-målinger og muligheten til å logge kalorier, slik at du kan sikre et sunt kosthold og nok inntak ernæring og energi for å nå alle treningsmålene dine. Smartklokken er også vanntett med 5ATM-rating og kan også kobles til alt treningsutstyr med bluetooth-tilkobling for å synkronisere data.

Hold utkikk etter vår test av Huawei Watch Fit 3 i ukene som kommer! (Image credit: Amanda Westberg)

Når det gjelder vanlige hverdags- og smartklokkefunksjoner, får du blant annet innebygd musikklagring, samtalefunksjonalitet, varsler, lommelykt som kan stilles inn i forskjellige farger og med blinkende funksjon, sporing av menstruasjonssyklus og raske svar på SMS og tredjeparter apper (som SoMe-apper).

En fin detalj med de kjappe svarene er at du kan velge å legge inn dine egne svar, dersom standardsvarene ikke passer helt eller føles for enkle – eller du kan velge å svare med emojier! Noe vi tror ivrige fotografer og potensielle influencere også vil sette pris på, er at smartklokken lar en fjernstyre telefonens kamera.

Huawei Watch Fit 3 har en batteritid på opptil 10 dager ved normal bruk og rundt 7 dager ved mer intensiv bruk og mye GPS-sporing. Smartklokken støtter hurtiglading, hvor 10 minutters lading gir deg nok batteri til å klare deg gjennom en hel dag.

Stort lanseringsarrangement

Huawei hadde mer å vise enn bare sin nye smartklokke, og under lanseringsarrangementet fikk vi også se Huawei Watch 4 Pro Space Edition, Huawei Matebook X Pro og et helt nytt nettbrett i Huawei MatePad-serien. På programvarefronten ble selskapets helt egen maleapp GoPaint presentert .

(Image credit: Amanda Westberg)

Tilgjengeligheten av disse produktene er dessverre begrenset for det svenske markedet, og for øyeblikket er vi fornøyd med den nye Watch Fit 3-klokken. Nærmere sommeren har vi også et par nye hodetelefoner å se frem til fra teknologigiganten.

Lanseringsdato og pris

Huawei Watch Fit 3 er kompatibel med alle iOS- og Android-enheter og kommer for salg 27. mai til en veiledende pris på rundt 1799 – 1949 inkludert mva.

Vi har mottatt den nye Huawei Watch Fit 3 for testing, så følg med her på TechRadar i de kommende ukene for vår grundige gjennomgang av smartklokken.