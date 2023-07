Apple Watch Ultra 2 ryktes å skulle lages med 3D-printede deler

En kjent analytiker hevder at den luksuriøse smartklokken kommer på markedet i år, med endret produksjonsprosess.

Det ser ikke ut til at vi må vente så mye lenger på Apple Watch Ultra 2. En av de mer pålitelige Apple-kildene spår at klokken vil bli lansert senere i år, og at enkelte av bestanddelene vil være 3D-printet.

Denne opplysningen kommer fra analytikeren Ming-Chi Kuo (via MacRumors), og det later til at de omtalte delene skal produseres i titan. Ifølge Kuo benytter Apple «aktiv utskriftsteknologi», og de kan komme til å bruke den samme metoden til flere andre produkter i fremtiden.

Vi snakker naturligvis om 3D-utskrifter som ligger et par nivåer over den typen teknologi som er tilgjengelig for vanlige forbrukere. I industriell skala kan dette spare Apple produksjonskostnader og samtidig fremskynde produksjonsprosessen.

Kuo navner «mekaniske deler» når han omtaler 3D-utskriftene. Hvis vi tar utgangspunkt i originalversjonen av Apple Watch Ultra, kan det være snakk om den digitale kronen, sideknappen og handlingsknappen. Disse delene er så langt produsert med en CNC-prosess (Computer Numerical Control).

Kan den bli billigere?

Vi har altså fått vite litt mer om Apples produksjonsprosess for deres kommende smartklokke. Men når det gjelder hva vi kan vente oss av Apple Watch Ultra 2, er det ikke så mye vi vet ennå. Den nye typen produksjonsmetode kan imidlertid bety at produksjonskostnadene senkes, noe som igjen kan medføre lavere pris hos forhandlerne.

Den opprinnelige Apple Watch Ultra er virkelig ikke billig, med en startpris på 9990 kroner. Til sammenligning kan du kjøpe standardversjonen av Apple Watch 8 fra langt mer behagelige 4990 kroner direkte fra Apple. Det er altså omtrent halvparten av hva luksusmodellen koster.

Vi har hørt at Apple Watch Ultra 2 vil dukke opp i september, sammen med iPhone 15 og Apple Watch 9, og dette virker enda mer sannsynlig etter den seneste meldingen fra Kuo.

Med bakgrunn i hva vi har hørt så langt, kan det bli en ganske liten oppgradering for denne smartklokkens del. Et bytte til bedre skjermteknologi er an av svært få forbedringer som er blitt nevnt. Hvis du allerede har en Apple Watch Ultra, kan det være smartere å vente på Apple Watch Ultra 3 før du oppgraderer.

