Apple Watch 9 kan bli en skuffelse – med unntak av én viktig oppgradering

Hva kan vi vente oss av Apple Watch 9? Ikke så mye når det gjelder oppgraderinger, med unntak av en solid økning i ytelsen – skal vi tro den seneste lekkasjen. Dermed er det sikkert lurt å justere forventningene en smule.

Opplysninger som ble publisert av en tipser på den kinesiske nettsiden Weibo og videreformidlet av MacRumors tyder på at Apple Watch 9 «i prinsippet blir uforandret» sammenlignet med den nåværende utgaven av denne smartklokken, med unntak av en kjappere prosessor.

Vi har tidligere vært inne på ryktene som forteller at S9-brikken i Apple Watch 9 vil bli vesentlig raskere enn S8, S7 og deres forgjenger S6. Alle disse tidligere prosessorene har ligget på omtrent det samme ytelsesnivået.

En bedre og mer effektiv prosessor vil vanligvis også medføre økt batteritid, noe vi i så fall gleder oss til. Det later til at den nye prosessoren vil bygge på Apple A15-brikken, som ble introdusert med iPhone 13 i 2021.

Ingen hast

Utover prosessoren ser det ikke ut til å komme noen større forandringer sammenlignet med Apple Watch 8. Sistnevnte var jo i sin tur en ganske trinnvis oppgradering fra sin forgjenger igjen. Langsomt og forsiktig ser ut til å være Apples gjennomgangsmelodi på dette området.

Men det finnes jo alltid en mulighet for at vi får se noen nye urskiver, nye remmer og nye farger. For kort tid siden fikk vi høre et rykte om at Apple Watch 9 skulle komme i en rosa variant – kanskje inspirert av Barbie-filmen (eller kanskje ikke).

Når det gjelder lanseringen av Apple Watch 9, virker det trolig at den vil inntreffe i september, samtidig med avdukingen av iPhone 15-serien. 13. september er antydet som lanseringsdato, men den er ennå ikke bekreftet.

Det har også vært snakk om at vi kan få se en iPad mini samtidig, så det kan bli en stor dag for Apple og nye Apple-produkter. Vi følger situasjonen nøye, som det heter, og formidler våre tanker om Apple Watch 9 så snart vi kan.

Videre lesning