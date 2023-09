Fitbit Charge 6 har fått en mulig lanseringsdato – dette venter vi oss

Det har vært veldig stille på Fitbit-fronten de seneste månedene, men det ser ut til å være i ferd med å endre seg. Det nå Google-eide merket har antydet en lansering av noe slag torsdag 28. september, og det er allment forventet at vi vil få oppleve avdukingen av Fitbit Charge 6 da.

I et innlegg på X (tidligere kjent som Twitter), ser vi en øye-emoji, datoen 28. september og et kort klipp av en ung mann som ser ut til å ha på seg en helt ny treningsenhet rundt håndleddet, selv om det er vanskelig å si noe sikkert.

Ryktene om en Fitbit Charge 6 har vært i omløp en stund nå. Det seneste vi hørte var at den ville bli avduket onsdag 4. oktober ved neste Google-lansering. På det arrangementet forventer vi å se både Pixel 8 og Pixel Watch 2.

Men nå ser det ut til at vi får et eget Fitbit-arrangement uken før. Det er også verdt å merke seg er at Fitbit-appen nylig fikk en stor oppdatering, sannsynligvis med to kommende enheter fra Google og Fitbit i tankene.

Dette kan være underveis

Det var i august 2021 at Fitbit Charge 5 ble lansert. Med sin innebygde GPS og store skjerm bygger enheten bro mellom Fitbits smartklokker og merkets mindre og billigere aktivitetsmålere.

Basert på lekkasjene vi har sett så langt, ser det ut til at Fitbit Charge 6 kan introdusere en fysisk knapp på siden av enheten – noe som vil gjøre det betydelig enklere å bruke under treningen eller løpingen.

Det sies også at Google Maps og YouTube Music skal integreres i programvaren som kjører på Fitbit Charge 6. Dette innebærer naturligvis bedre støtte for navigasjon og lyd på farten, selv om du lar mobilen være hjemme.

Med alt dette i tankene er vi veldig spente på å se hva vi har i vente fra Fitbit. Hvis det faktisk er en ny Fitbit Charge 6, er sjansen stor for at den vil rangeres høyt på vår beste Fitbit-oversikt når den slippes. Hvis du vil følge med på alt det siste fra Fitbit, sjekker du tilbake her 28. september for flere detaljer om alle nyhetene som annonseres.

