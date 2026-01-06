JBL's nieuwe Dolby Atmos-soundbar is een schot in de roos: dit zijn 3 redenen waarom wij hem aanbevelen

Recent kregen we de kans om JBL's nieuwe flagship Dolby Atmos-soundbar, de JBL Bar 1300MK2, te testen. Deze soundbar is een enorm krachtig model en je krijgt bij dit model niet alleen een soundbar, maar ook een krachtige subwoofer en afneembare surround speakers.

Gezien het succes van zijn voorganger lag de lat redelijk hoog voor de JBL Bar 1300MK2. Toch is dit weer een verbetering dankzij meer dan dubbel zoveel vermogen als zijn voorganger, plus effectieve nieuwe features en een verfijnde look. Hij wist zeker aan onze verwachtingen te voldoen en kreeg dan ook 4,5/5 sterren in onze review.

Wat maakt deze soundbar nou echter zo indrukwekkend? Nou, hieronder lees je drie van de belangrijkste redenen waarom wij de JBL Bar 1300MK2 aanbevelen. Veel van de beste soundbars zien er grotendeels hetzelfde uit en bieden veel van dezelfde features, maar wij zijn van mening dat dit JBL-model genoeg doet om zichzelf te onderscheiden van de rest. Hieronder lees je dan dus ook over een aantal van de unieke kwaliteiten die de JBL Bar 1300MK2 te bieden heeft.

(Image credit: Future)

1. Veelzijdige surround speakers

(Image credit: Future)

De afneembare surround speakers zijn misschien wel de meest interessante feature die de JBL Bar 1300MK2 te bieden heeft.

Je kan deze speakers gewoon verbonden houden aan de soundbar zelf als je wil, maar wij hebben ze voornamelijk gebruikt als achterspeakers. Op die manier krijg je een meeslepender surround sound-effect. We vonden het ook handig dat je deze surround speakers ook als individuele Bluetooth-speakers kan gebruiken en er dus ook één (of twee) mee onderweg kan nemen als je een Bluetooth-speaker nodig hebt. Je kan ze ook verbinden met andere JBL-speakers met Auracast-ondersteuning en dat is ideaal als je een nog krachtiger geluid wil creëren.

Deze afneembare speakers zijn voorzien van batterijen en kunnen dus zonder stroomkabels gebruikt worden. Ze zijn ook van tevoren al automatisch gekoppeld aan de soundbar zelf, dus de setup is enorm eenvoudig. Je kan genieten van 10 uur aan batterijduur per speaker, dus dat is meer dan genoeg voor een filmmarathon (behalve als je de Extended Editions van The Lord of the Rings-films achter elkaar wil bekijken). Je kan echter ook een USB-C-oplader aansluiten op de achterkant van de speakers als ze opgeladen moeten worden, maar je ze ook op hun plaats wil houden.

Je kan de speakers echter ook opladen door ze gewoon weer aan te sluiten op de soundbar wanneer je klaar bent met je kijksessie. Deze speakers zijn dus enorm handig en veelzijdig. Ze bieden ook een uitstekende audiokwaliteit.

2. Ongelofelijk krachtig geluid

(Image credit: Future)

In oktober 2025 mochten wij een bezoekje brengen aan de STMPD-opnamestudio's in Amsterdam, waar we voor het eerst kennis konden maken met deze soundbar, en ook met andere modellen zoals de JBL Bar 1000MK2. Wat echter de grootste indruk op ons had gemaakt tijdens dat evenement, was hoe enorm krachtig de Bar 1300MK2 is.

Dit model is echt een beest. Hij levert meer vermogen dan bijna elke rivaal en ook meer dan dubbel zoveel als zijn voorganger. Zijn maximale vermogen is net iets minder dan 2.500W. Dit vermogen wordt verdeeld over maar liefst 29 drivers die verspreid zijn over de soundbar zelf, de subwoofer en de surround speakers.

Bij het bekijken van films met Dolby Atmos-soundtracks, was het diepe basgeluid van dit geluidssysteem echt enorm indrukwekkend. Het voelde af en toe echt alsof we in een bioscoop zaten in plaats van een woonkamer. Als je op zoek bent naar een (weliswaar premium) soundbar die erg luid kan worden en goed kan omgaan met duistere en imposante scores en soundtracks, dan is dit een geweldige keuze.

De JBL Bar 1300MK2 is ook niet alleen krachtig en luid. De audio klinkt hier ook enorm goed. Het systeem biedt een groot bereik voor de lage frequenties, maar ze zijn ook responsief en overschaduwen dialogen niet. Stemmen worden dan ook enorm helder weergegeven. Hoge tonen klinken ook top en het komt er dus op neer dat dit geluidssysteem over het algemeen gewoon geweldig klinkt, of je nou naar filmsoundtracks of muziek luistert.

3. Een fantastisch aanbod aan features

(Image credit: Future)

Als laatste moeten we ook nog het uitgebreide aanbod aan handige features benoemen. De JBL Bar 1300MK2 geeft je namelijk allerlei verschillende mogelijkheden om je thuisbioscoopervaring naar wens aan te passen.

Een van de meest interessante features is de 'MultiBeam 3.0'-technologie. Deze technologie maakt gebruik van 'beamforming' en digitale verwerking om een bredere soundstage te bieden die volgens JBL meer moet lijken op die in een bioscoop. Na onze eigen tests kunnen we zeggen dat dit redelijk accuraat is. Wij konden namelijk ook continu genieten van een mooi breed geluid via de Bar 1300MK2.

Een andere handige feature is 'AI Sound Boost'. Die feature zijn we eerder ook al tegengekomen op sommige van de Bluetooth-speakers van het bedrijf, zoals de JBL Xtreme 4. Deze feature maakt goed gebruik van de inbegrepen 'dual-driver' subwoofer, die lage tonen tot 33Hz kan produceren, om dynamischere geluiden te leveren. Dat is vooral fijn bij films of series die vol actie zitten.

Er zijn echter nog meer leuke features om te ontdekken, zoals onder andere de vernieuwde 'Night Mode'. Deze modus schakelt de soundbar zelf uit en speelt vervolgens alle audio af via de surround speakers (die je in dit geval voor je neer moet leggen). Je kan hierdoor nog steeds van een erg degelijk geluid genieten wanneer verder iedereen in huis al naar bed is en je dus wat stiller moet zijn.

Verder vind je hier natuurlijk ook handige features zoals ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, Wi-Fi- en Bluetooth-streaming en 4K-passthrough (maar helaas niet met 120Hz). Het komt er dus op neer dat de JBL Bar 1300MK2 vrijwel alles biedt wat je maar kan wensen van een van de beste Dolby Atmos-soundbars en hij is zeker het overwegen waard als je op zoek bent naar een nieuwe soundbar.