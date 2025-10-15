Wij hoorden JBL's nieuwste Dolby Atmos-soundbar in actie en waren meteen onder de indruk

JBL nodigde ons uit in de STMPD opnamestudio's in Amsterdam, van Martin Garrix, om wat meer te leren over hoe Dolby Atmos en het mixen daarvan nou precies in elkaar zit en om te zien hoe de technologie vertaald wordt naar je woonkamer via de nieuwe JBL Bar 1300MK2-soundbar.

Het evenement draaide uiteindelijk natuurlijk vooral om de nieuwe soundbars van JBL, en dan voornamelijk het vlaggenschip, de JBL Bar 1300MK2. Dit was een ideale locatie in het algemeen om meteen ook goed het verschil te kunnen horen tussen aan de ene kant het soort Atmos-geluid dat je in een bioscoop kan verwachten en aan de andere kant het soort Atmos-geluid dat je uit een soundbar in je woonkamer kan verwachten.

Het 'Dolby Atmos Mix Stage' bevat 51 speakers, en de Bar 1300MK2 is een 11.1.4-kanaals geluidssysteem met in totaal 29 drivers en een totaal vermogen van 2.470W of 2.500W (we hebben allebei deze getallen voorbij zien komen, maar het is hoe dan ook een flink vermogen). In de afbeelding hierboven zie je een transparant model waarbij alle onderdelen goed te zien zijn. Hieronder lees je onze eerste indrukken over de JBL Bar 1300MK2

De kracht van Dolby Atmos

(Image credit: Future / Cas Kulk)

We mochten tijdens dit JBL-evenement onder andere een kijkje nemen in de Atmos Premier Studio-gecertificeerde ruimte van STMPD waarin allerlei films en muziek gemixt worden voor Dolby Atmos. Die certificering betekent dat de ruimte voldoet aan enorm strenge eisen. Er komen hier dan dus ook veel bekende artiesten om op te nemen en te mixen, plus er wordt hier ook veel muziek voor Apple Music naar Atmos omgezet.

We kregen in deze ruimte verschillende fragmenten te horen (en zien) van onder andere een track van Martin Garrix, MAD, en uit de film De Slag om de Schelde. Dit was om even een idee te krijgen van hoe ruimtelijk Dolby Atmos onder de beste omstandigheden kan klinken en wat ruimtelijke effecten aan films en muziek kunnen toevoegen.

We kregen onder andere te horen hoe alle speakers samen voor een erg specifieke en accurate positionering konden zorgen en wat voor effect de ruimtelijke positionering heeft op de overkoepelende ervaring vergeleken met een simpel stereogeluid dat van voren komt.

Wat een basgeluid

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Het is ergens wel gewaagd dat JBL het evenement hiermee startte, want daarna was de Bar 1300MK2 aan de beurt om ons te overtuigen van zijn Atmos-weergave (en geluidskwaliteit in het algemeen natuurlijk). Je moet natuurlijk niet verwachten dat je thuis ook echt hetzelfde effect krijgt als in een bioscoop (of zo'n geavanceerde opnamestudio), maar je kan hiermee zeker van een indrukwekkend, meeslepend geluid genieten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als je gewoon het geluid van je tv-speakers gewend bent, of van een vrij simpele soundbar zonder achterspeakers, dan weet je waarschijnlijk gewoon niet echt wat je mist. Zodra je een keer van een goede setup met achterspeakers hebt kunnen genieten, ben je je pas echt bewust van het meeslepende geluid dat je tot die tijd thuis gemist hebt.

Dat wil niet zeggen dat je ook per se een soundbar zoals de Bar 1300MK2 nodig hebt om dit effect te ervaren. Een van de beste soundbars, het liefst wel met Atmos, is zeker de investering waard.

Toch is de Bar 1300MK2 wel een erg aantrekkelijke optie. Hij levert een enorm krachtig geluid, vooral qua bas, maar ook qua hoge en middentonen. We kregen tijdens verschillende demo's muziek te horen, maar ook scènes uit Ready Player One en Dune te zien. Vooral bij Dune hoorden we het zand van de woestijnplaneet heel mooi om ons heen waaien, en dankzij de achterspeakers dus ook achter ons. De mooi compacte subwoofer wist echt een ongelofelijk krachtig geluid te produceren, waardoor je de atmosferische muziek en achtergrondgeluiden niet alleen goed kan horen, maar ook kan voelen.

Het effect is misschien wat overkill en storend als je in een klein appartement woont met buren aan alle kanten van je, maar voor kleinere ruimtes heeft JBL natuurlijk ook nog andere opties in de vorm van de JBL Bar 1000MK2, Bar 800MK2, Bar 500MK2 en Bar 300MK2. Hoe meer je betaalt, hoe beter het geluid natuurlijk klinkt, maar het is al gauw beter dan de ingebouwde speakers van de meeste tv's van tegenwoordig.

Ook bij wat korte demo's met nummers van Miley Cyrus en Billie Eilish op de Bar 1300MK2 klonk de soundbar erg goed, wat helaas niet altijd het geval is bij soundbars. Er zijn veel modellen die prima klinken voor films en tv, maar niet heel erg geschikt zijn om muziek op te luisteren. Dat lijkt hier dus niet het geval te zijn, maar dit willen we graag nog wat verder testen.

De bas is dus enorm krachtig, maar overstemt niet de andere details in muzieknummers en soundtracks van films. Natuurlijk hebben we nu geen uitgebreide tests kunnen uitvoeren, maar onze eerste indrukken zijn zeer positief.

De afneembare achterspeakers zijn (nog steeds) een geweldig idee

Bij de Bar 1300MK2, 1000MK2 en 800MK2 heb je te maken met het unieke design met afneembare achterspeakers. Aan de uiteinden van deze soundbars zitten gedeeltes die je kan losmaken van de rest van de soundbar en vervolgens als draadloze achterspeakers kan gebruiken. Ze hebben ingebouwde batterijen die ongeveer 10 uur meegaan en kunnen weer opgeladen worden door ze met de soundbar te verbinden.

Dit is nog steeds een geweldige feature, want je hoeft minder stroomkabels te verbinden (en verbergen). Ook bieden deze speakers meer flexibiliteit. Je krijgt namelijk toegang tot extra modi zoals een nachtmodus en broadcastmodus. Bij de nachtmodus gebruik je alleen de twee afneembare speakers (zonder de soundbar en subwoofer) om een kleinere "audiobubbel" alleen om jezelf (of in ieder geval een paar mensen op de bank) heen te creëren, zodat je 's avonds je huisgenoten of buren niet stoort. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook een van de losse speakers mee naar de keuken nemen en 's ochtends toch het nieuws blijven volgens terwijl je je ontbijt maakt dankzij de broadcastmodus.

Bij de Bar 1300MK2 zijn deze afneembare speakers ook nog eens volwaardige Bluetooth-speakers die je dus ook buiten in de tuin of zelfs onderweg kan gebruiken als je wil. Je kan ze zelfs als stereospeakers voor bij je laptop gebruiken.

Los van Atmos-ondersteuning is er overigens ook ondersteuning voor het DTS:X-format aanwezig, plus JBL's eigen MultiBeam 3.0-technologie, die gebruikmaakt van weerkaatsingen van het geluid tegen je muren om het ruimtelijke effect nog verder te versterken. We hebben ook een korte demo van het instellen van de Bar 1300MK2 via de JBL One-app gezien. Dit proces verliep over het algemeen erg soepel en leid je ook door het kalibreren van de achterspeakers voor het beste effect in jouw ruimte.

We kunnen hopelijk binnenkort uitgebreider aan de slag met de krachtigste nieuwe soundbar van JBL en dan kunnen we wat dieper ingaan op al deze onderdelen.