Heb je een LG OLED TV uit 2022? Dan krijg je een gratis upgrade

Zoals vorige week duidelijk werd, heeft LG beloofd om webOS-updates te blijven leveren voor zijn bestaande tv's en het lijkt erop dat de eerste van deze updates inmiddels wordt uitgerold. Dit nieuws werd bekendgemaakt op Reddit, waar eigenaars van LG 2022 OLED TV's uit allerlei landen, waaronder Europese landen, aangaven dat ze ineens firmware-updates naar webOS 23 zagen verschijnen op hun tv's. Het kan zijn dat je de update zelf nog niet ziet staan, ook al heb je dus een LG OLED TV uit 2022, want de update wordt niet per se overal tegelijkertijd uitgerold. Hij kan dus echter wel elk moment verschijnen.

De nieuwe firmware-update lijkt webOS 23 tot nu toe naar drie modellen toe te brengen: de LG CS, de LG C2 en de LG G2. Dit zijn allemaal OLED TV's (een aantal van de beste OLED TV's die je kon kopen in 2022), maar LG heeft ook al bevestigd via FlatpanelsHD dat de upgrade ook naar de 8K OLED- en LCD-modellen uit 2022 zal komen. Dit alles gaat ook volgens het plan dat LG heeft gemaakt toen zijn ReNew-programma voor het eerst werd aangekondigd. We weten echter nog niet of de LG A2 en LG B2 ook nog de update naar webOS 23 zullen krijgen. Dit zijn de meer budgetvriendelijke modellen uit LG's OLED-productlijn.

Wat is er nieuw in webOS 23 voor LG OLED TV's?

Eén feature die niet ingebouwd zit in webOS 23, en die je binnenkort op de beste LG TV's zal aantreffen, is Chromecast. Een ingebouwde Chromecast staat momenteel gepland voor webOS 24 en dat zal natuurlijk op de nieuwe LG TV's staan, maar die firmware zal zeker niet voor 2025 op de vorige generatie tv's verschijnen. Toch zitten er verder nog meer dan genoeg handige features in webOS 23.

De homepagina is in webOS 23 onder andere vernieuwd met nieuwe 'Quick Cards' om zo gemakkelijker bij je meest gebruikte content te komen. Daarnaast is er een feature genaamd 'AI Concierge' geïntroduceerd en deze feature gebruikt he kijkgeschiedenis en zoekgeschiedenis om je te helpen bij het ontdekken van nieuwe content die je misschien leuk zal vinden.

webOS 23 heeft ook 'Matter'-compatibiliteit geïntroduceerd en dat betekent dat je ondersteunde LG TV kan communiceren met een breder aanbod aan smarthome-apparaten, naast andere LG-producten die de ThinQ-app gebruiken.

Hoeveel webOS-updates je krijgt (en wanneer je ze krijgt), is afhankelijk van het jaar waarin je tv is gemaakt. Je krijgt in principe sowieso vijf jaar lang software-updates, maar die updates zullen verschillen bij modellen uit verschillende jaren. Modellen uit 2022 zullen bijvoorbeeld nog updates krijgen tot en met webOS 26 (die ze dan in 2027 krijgen), terwijl modellen uit 2024 updates tot en met webOS 29 krijgen (dat in 2029 wordt uitgebracht).