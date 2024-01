Recente LG OLED TV's krijgen dit jaar een gratis upgrade

LG heeft zijn plannen voor webOS in 2024 bekendgemaakt. We weten nu niet alleen wat de updates voor webOS zullen inhouden, maar ook welke tv's die updates zullen ontvangen. Zo zullen alle LG OLED TV's uit 2022 en later, de OLED Flex, de OLED Objet Collection Posé en de QNED Mini Led 8K de upgrade ontvangen.

Volgens het bedrijf introduceert de update van webOS nieuwe manieren voor gebruikers om hun smart tv's te personaliseren, zodat ze een unieke en op maat gemaakte ervaring krijgen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen welke content je op het scherm wilt zien, inclusief muziekstreamingdiensten en games. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de eigen Quick Card UI, een systeem dat volgens LG lijkt op apps op je smartphone.

(Image credit: LG)

De interface bestaat hier uit losse kaarten. Je hebt de grote banner bovenaan, gevolgd door tabbladen per categorie, daarna je selectie van zelfgekozen diensten en helemaal onderaan meerdere aanbevelingen voor content die je misschien leuk vindt.

Naast de vernieuwde interface zal de webOS-update ook "geavanceerde beveiligingstechnologie" bevatten om gebruikers te beschermen tegen onbetrouwbare websites, malware en meer. LG geeft echter geen details over wat die beveiligingsupdate precies inhoudt en hoe alles in de praktijk zal werken.

Het is niet bekend wanneer de update exact (of zoals LG het noemt: "Re:New") beschikbaar zal zijn, aangezien "begin 2024" de meest nauwkeurige timing is die we terugvinden. Dit zal hoe dan ook niet de laatste update voor webOS zijn, want LG geeft duidelijk aan dat het de komende jaren updates zal blijven voorzien die telkens een "revolutionaire ervaring" moeten bieden. Het heeft zelfs beloofd tv's met webOS uit 2024 te blijven ondersteunen tot en met 2028.

Een belangrijk jaar voor LG

Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor LG. Onlangs toonde het zijn nieuwe OLED TV's voor 2024 met de draadloze LG M4 als topmodel. Om die tv draadloos te maken, wordt hij uitgerust met een "Zero Connect box" waarin alle kabels van het scherm voor zowel beeld als geluid worden opgeborgen. Over geluid gesproken, LG heeft ook de DukeBox onthuld. Deze futuristisch ogende jukebox heeft een OLED-scherm aan de voorkant, een 360-graden luidspreker aan de bovenkant en een aantal naar voren gerichte drivers aan de onderkant.