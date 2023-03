LG CS OLED TV review

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

LG heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd voor het aanbieden van enkele van de beste OLED TV's in de business. De LG CS is daarop geen uitzondering. De LG CS combineert veel software van de LG C2 met het ontwerp van de LG C1 en de panelen van de LG B2. Toch behoudt hij de kwaliteit die we gewend zijn van LG's OLED TV's.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

De LG CS is net zo royaal uitgerust als de rest van LG's OLED TV's (respectievelijk de LG C2 en LG G2). Hij heeft dezelfde premium onderdelen waarmee LG's OLED TV's zich onderscheiden van de concurrentie. Door het ontwerp van de LG C1 uit 2021 en het paneel van de LG B2 te lenen, komt hij in de buurt van de LG C2. Toch moeten er compromissen gemaakt worden. Zo heeft de LG CS geen OLED Evo-paneel en bijgevolg geen bightness booster voor verhoogde helderheid.

Dankzij dezelfde Alpha a9 Gen 5 processor als de andere premium tv's van LG uit 2022, bereikt de LG CS een dynamische beelddiepte, hoge kleurnauwkeurigheid en verbluffend contrast. Spelen met de verschillende beeldinstellingen om de juiste optie te vinden is aan te raden, aangezien de standaard 'energiebesparende' instelling de LG CS niet toestaat om zijn ware kracht te tonen.

Gelukkig is het vrij eenvoudig om naar deze instellingen te navigeren en ermee te spelen. De LG CS biedt een intuïtieve gebruikersinterface die over het algemeen gemakkelijk te gebruiken is. Net als bij eerdere OLED TV's van LG, heeft hij een afstandsbediening die je kan bewegen om de cursor op het scherm te verplaatsen. Ligt dit je toch niet? Geen probleem, want je kan dit snel uitschakelen en met de pijltjestoetsen werken.

Voor zo'n uitzonderlijk dunne tv slaagt de LG CS er ook in om sterke ingebouwde audio te bieden. Met de boost van AI Sound Pro en ondersteuning voor Dolby Atmos, kopieert de LG CS opnieuw de LG C2 met 'virtueel surround geluid', aangezien de tv in staat is om stereo content te upscalen tot 7.1.2-kanaals geluid. De audiokwaliteit de LG CS heeft ons oprecht verbaasd. We zouden hem zelfs boven enkele goedkope soundbars plaatsen, waardoor je mogelijk wat geld uitspaart.

Gamers zullen ook tal van welkome voordelen vinden, zoals de HDMI 2.1 ondersteuning van de CS OLED (4K bij 120Hz), 1ms reactietijd en variabele vernieuwingsfrequenties samen met de ingebouwde Nvidia GeForce Now. Gamers die 4K bij 120Hz willen en geen enorm budget hebben, zullen daarom meer dan tevreden zijn met deze tv.

De CS kan wat reflectie ervaren in lichte kamers, maar dit was niet enorm storend of afleidend. Uiteindelijk slaagt de LG CS erin een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden. Hij is niet goedkoop genoeg om een echt budgetalternatief voor de LG C2 te zijn. Hij is wel goedkoper als de C2 net buiten je budget ligt.

(Image credit: LG)

LG CS OLED TV: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar in versies van 55, 65 of 77 inch

Goedkoper dan de LG C2

De LG CS is sinds medio 2022 beschikbaar in zowel Nederland als België in drie verschillende formaten. Je kan kiezen uit 55, 65 of 77 inch. De kleiner 42-inch versie die je bij de LG C2 kan vinden, is hier bijvoorbeeld afwezig.

De adviesprijs van de LG CS zit net onder die van de LG C2. Je merkt het prijsverschil vooral bij de versie van 77 inch. De prijzen voor de drie maten zien er als volgt uit:

Swipe to scroll horizontally Formaat LG CS LG C2 55 inch 1.299 euro 1.699 euro 65 inch 1.789,99 euro 2.299 euro 77 inch 2.499,99 euro 3.799 euro

LG CS OLED TV: Design

Dun, maar stevig ontwerp

4x HDMI 2.1, 3x USB, eARC, Optical out, LAN

De LG CS OLED is, net de C2, stijlvol dun, maar voelt iets steviger aan door zijn redelijk zware standaard die verpakt is in drie afzonderlijke, gemakkelijk te monteren onderdelen. Makkelijk te monteren wil echter niet zeggen op je eentje te monteren. Het paneel zelf is niet bijzonder licht, aangezien de 65-inch CS zonder voet ongeveer 24 kg weegt. De voet zelf voegt daar nog eens 8,6 kg aan toe.

Als het frameontwerp van de CS OLED bekend voorkomt, dan is dat ook zo. Hij maakt gebruik van hetzelfde ontwerp als de LG C1 uit 2021, wat zeker niet slecht is. Dankzij de heerlijk smalle rand voelt het scherm van de LG CS niet alsof er centimeters worden verspild. Daarnaast is hij dun genoeg om er ook aan een muur goed uit te zien.

Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe dun het paneel van de CS eigenlijk is. Ter vergelijking legden we een iPhone 13 tegen het paneel en die was ongeveer half zo dik als de iPhone. Onderaan zit een dikker gedeelte voor de luidsprekers en componenten dat wat verder uitsteekt, maar dit is allesbehalve storend.

Op het gebied van aansluitingen bootst de LG CS in wezen de LG C2 na met vier HDMI 2.1-poorten (waarvan één met eARC), drie USB-poorten, optische uitgang en LAN-ondersteuning. Net zoals bij de andere goedkopere OLED TV's van LG krijg je hier geen manier om die kabels netjes te verstoppen. Alles hangt bijgevolg wat door elkaar te slingeren.

De LG CS gebruikt dezelfde afstandsbediening als de C2 in deze afbeelding (Image credit: Future)

De afstandsbediening is opnieuw iets dat de CS lijkt te kopiëren van de C2. De meegeleverde LG Magic Remote in wezen identiek aan de afstandsbediening van de C2, afgezien van een hernoemde 'Movies' knop die je naar een van LG's streaming kanalen brengt. Extra snelkoppelingen op de afstandsbediening zijn streamingdiensten als Netflix, Prime Video en Disney Plus, evenals knoppen voor Google Assistant en Alexa voor spraakbediening.

LG CS OLED: Smart TV en besturingssysteem

webOS 22

Eenvoudige navigatie en bediening

Opnieuw is de LG CS net als de LG C2 (en LG G2) voorzien van het webOS 22 smart TV platform. Het besturingssysteem is hier net zo indrukwekkend als bij de andere LG TV's uit 2022.

(Image credit: Future)

Het startscherm van de CS is aangenaam overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren, of je nu je favoriete streamingplatforms wilt vinden of een apparaat dat via HDMI is aangesloten nodig hebt. In Nederland en België krijg je zoals gewoonlijk toegang tot streamingdiensten als Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Prime Video en YouTube.

Net als de C2 is de eerder genoemde Magic Remote ontworpen om de cursor te bedienen op basis van bewegingen. Het is een snelle manier om apps te starten vanaf het homescherm van de tv, hoewel niet elke app de cursor ondersteunt. In dat geval ben je aangewezen op de pijltjestoetsen.

(Image credit: Future)

De LG CS biedt ook vooraf geïnstalleerde toegang tot Nvidia GeForce Now voor gamestreaming. Dit is een handige toevoeging en we vonden het erg fijn om naadloos toegang te hebben tot onze Steam-bibliotheek zonder onze gaming laptop aan te sluiten. Combineer dit met het 120Hz refresh rate en je hebt een tv die erg interessant is voor gaming. Het enige waar je zelf nog voor moet zorgen, is een compatibele controller.

LG CS OLED: Beeldkwaliteit

Dolby Vision, HDR10, HLG

Uitstekende kleurennauwkeurigheid en contrast

Geen brightness booster

De LG CS OLED ziet er zonder twijfel uit als een LG OLED TV, wat wil zeggen dat hij een echt indrukwekkend en verbluffend scherm heeft dat zich staande houdt tegenover andere grote merken. Het paneel zelf komt echter van de LG B2, de serie die zich onder de LG C2 bevindt.

Het display is ongetwijfeld het belangrijkste punt waarop de CS OLED verschilt van de LG C2, omdat hij niet dezelfde Brightness Booster heeft. Dit betekent dat de helderheid van de tv 20 procent lager is dan de OLED Evo-technologie van de C2. Dit is vooral merkbaar in heldere kamers, aangezien het paneel het licht wat kan reflecteren. Het is niet enorm storend, maar wel iets waar je rekening mee wil houden als je een tv zoekt voor een ruimte met veel natuurlijke lichtinval die je niet kan verduisteren.

Op alle andere gebieden biedt de CS dezelfde sublieme beeldkwaliteit als de C2. Je krijgt hier een 4K-resolutie, 10-bits kleurenbitdiepte, een breed kleurengamma, uitstekend contrast, rijke zwarttinten en dynamische kleuren. Het niveau van de C2 haalt hij jammer genoeg niet.

(Image credit: Future)

Om het meeste uit de LG CS te halen, moet je wel wat spelen met de verschillende beeldmodi om de modus te vinden die het beste past bij je behoeften, de omgeving en het type content. Er zijn maar liefst 20 verschillende beeldmodi om uit te kiezen, dus er is ongetwijfeld een perfecte fit voor iedereen en elke situatie. Zo krijg je een Standaard modus bovenop andere zoals Cinema, Filmmaker, Vivid, Game Optimizer en ISF Expert instellingen voor respectievelijk heldere en donkere kamers.

Als enorme horrorfans, was de meest voor de hand liggende manier om de LG CS te testen een van onze favorieten, As Above, So Below. Het eerste wat opvalt, is hoe groot het beeld is, want de smalle rand van de LG CS zorgt ervoor dat het paneel volledig wordt benut. Omdat we midden op de dag naar een film keken met veel donkere scènes, kozen we de ISF Bright Room instelling. Dit beperkte niet alleen het weerkaatsende licht, maar verbeterde de weergave van donkere tinten, waardoor alle details goed zichtbaar werden.

(Image credit: Future)

Omdat As Above, So Below veel found footage bevat (inclusief trillende camera), vroegen we ons af of de Game Optimizer niet beter zou zijn. Dit zorgde voor iets meer reflectie, maar wel een betere stabiliteit qua kleurenweergave ondanks het constante trillen van de camera. Een kleine teleurstelling is de Dolby Vision, die erg wazig leek. Het maakt Dolby Vision content niet geheel onkijkbaar, maar we verwachtten levendigere kleuren.

Ook kopieert de CS OLED ook de gaming functies van de LG C2, inclusief dezelfde 4K resolutie en 120fps mogelijkheden, samen met een 1ms responstijd, variabele verversingsfrequenties en auto-low latency modus. Andere welkome bonussen zijn Nvidia G-Sync en AMD FreeSync Premium. Na enkele uren gamen op onze PS5, kunnen we gerust zeggen dat we merkten dat de LG CS ons de volwaardige next-gen game-ervaring kan bieden.

Het is wel teleurstellend dat de LG CS (net als de LG G2) geen HDR10+ ondersteuning biedt en we zagen daarom soms wat lichte blooming. Om dat tegen te gaan, moet je dan weer prutsen met de beeldinstellingen, maar dat is niet aan iedereen besteed. Gelukkig is de navigatie van de LG CS eenvoudig, waardoor je erg snel bij deze instellingen bent. Dan is het alleen een kwestie van de juiste instellingen kiezen en hopen dat je iets vindt in de 20 presets.

LG CS OLED: Audio

Virtuele 7.1.2-kanaalsaudio

Dolby Atmos

Gezien het dunne ontwerp is de audiokwaliteit van de LG CS niets minder dan uitzonderlijk. Hij slaagt er zelfs in om enkele goedkopere soundbars te overtreffen. Zozeer zelfs dat het virtuele Dolby Atmos Surround Sound je kan verrassen als je het niet verwacht. Het slaagt erin de hoogte en breedte van het geluid voorbij de grenzen van het scherm te brengen.

(Image credit: LG)

Verrassend genoeg komen zelfs stemmen duidelijk naar voren en lijken lage stemmen echt naast je te zitten. Bij We Have A Ghost, bijvoorbeeld, hoor je de bijzonder lage, diepe stem van acteur Anthony Mackie. Dankzij Dolby Atmos en AI Sound Pro leek het alsof hij vlak naast ons aan het spreken was.

AI Sound Pro gebruikt de kracht van de Alpha a9 Gen 5 processor om geluid op te schalen naar 7.1.2 en ruimtelijke herkenning in te bouwen om het geluid te finetunen op je omgeving. Als dit niet in de smaak valt, heeft de LG CS OLED ook een aantal verschillende geluidsmodi. Clear Voice Pro vonden we erg handig bij content met veel achtergrondlawaai waardoor we toch de dialoog konden horen. Andere modi zijn een Standaard modus, evenals Cinema, Muziek, Game Optimizer en tot slot AI Sound Pro.

De audio komt niet zonder beperkingen. Bij hogere volumes kan het een beetje metaalachtig klinken en soms gaan er eenmaal details verloren. Een verrassing is dit niet, aangezien een tv nooit de kwaliteit van de beste soundbars kan evenaren. Toch zat de audiokwaliteit van de LG CS boven onze verwachtingen.

(Image credit: LG)

Moet ik de LG CS OLED TV kopen?

Koop hem als...

Je stralende OLED-beeldkwaliteit wil

De LG CS is in alle opzichten een OLED TV en levert dezelfde uitstekende contrastniveaus, dynamische kleuren en diepte die we van LG OLED TV's gewend zijn.

Je een echte smart tv wil

Veel tv's noemen zichzelf als smart tv, maar de LG CS voelt echt aan als een tv die de titel verdient. We hielden van zijn eenvoudig te navigeren interface, ondersteuning voor Google en Alexa, veel beeldinstellingen en het vermogen om zich aan te passen aan de content.

Je een tv zoekt voor je PS5 of Xbox Series X

De LG CS biedt, net als de LG C2 en LG G2, veel functies voor gamers. Dan hebben we het over ondersteuning voor 4K/120Hz op elke HDMI-poort om nog maar te zwijgen over de ingebouwde Nvidia GeForce Now.

Koop hem niet als...

Je een lager budget hebt

De adviesprijs mag dan onder LG C2 en LG G2 zitten, maar je bent alsnog meer dan 1000 euro kwijt voor deze tv.

Je een kleine tv zoekt

In tegenstelling tot de LG C2 is de LG CS niet beschikbaar met een scherm van 42 of 48 inch. Zijn kleinste formaat is 55 inch, wat voor sommigen te groot zal zijn.