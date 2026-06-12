"Een setup voor elk budget": we hebben 4's tv en soundbar gecombineerd die ideaal zijn voor het WK

Het WK 2026 is inmiddels net begonnen, maar het toernooi is nog lang niet afgelopen. Als je toch aan het overwegen bent om je thuisbioscoopsetup misschien nog even een upgrade te geven om de belangrijkste wedstrijden straks met een mooi nieuw beeld en geluid te bekijken, dan is nu het moment. Nu de nieuwe tv's van 2026 langzamerhand in de winkels beginnen te verschijnen, kan je steeds meer goede deals vinden voor modellen uit 2025.

Misschien ben je eigenlijk alleen aan het overwegen om een nieuwe tv of soundbar aan te schaffen, maar hieronder hebben we een aantal zeer interessante combo's van een goede tv én soundbar samengesteld voor verschillende budgetten. Zo heb je ook iets om te overwegen als je hele setup toch wel een upgrade kan gebruiken.

Natuurlijk zit je niet vast aan deze combinaties. Je kan elke tv en soundbar hieronder aan elkaar koppelen, maar wij zijn op zoek gegaan naar de beste combinaties voor bij verschillende prijspunten.

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Je vindt hier sommige van de beste tv's van merken zoals Samsung, Hisense en TCL en sommige van de beste soundbars van Sonos, Samsung en meer

Setup 1: Beste budget-setup

Tv: TCL C6K

(Image credit: Future)

De TCL C6K is een echte budgettopper. Hij gebruikt een mini-LED-paneel dat levendige kleuren, een sterk contrast met diepe zwartwaardes en een zeer degelijke helderheid weet te bieden voor een betaalbare prijs.

We hebben bij deze tv een fullscreen HDR-helderheid van 706 nits gemeten in de Standaard-beeldmodus. Deze tv is meer dan fel genoeg om overdag een sportwedstrijd te kijken zonder last te hebben van vervelende weerspiegelingen. Hoewel de wedstrijden voor ons in Nederland en België niet midden op de dag plaatsvinden, blijft het wel steeds langer licht buiten, dus een hoge helderheid is zeker geen overbodige luxe.

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De C6K is verder ook een uitstekende gaming-tv. Hij ondersteunt 4K/144Hz, FreeSync Premium, Dolby Vision-gaming en ALLM. Dat is een uitstekend aanbod aan features voor een tv van deze prijs.

De prijs is dan ook het beste onderdeel van de C6K. Een 65-inch model kost je momenteel ongeveer 699 euro en dat is een geweldige prijs voor wat je hier krijgt. Dit is ongetwijfeld de beste optie voor mensen die op zoek zijn naar een goede, maar budgetvriendelijke tv.

Soundbar: Sony HT-S150F

(Image credit: Future)

De Sony HT-SF150 is onze huidige keuze voor de beste goedkope soundbar. Hij weet een indrukwekkende diepte, heldere dialogen en een zeer degelijke kracht en bas te leveren voor een erg lage prijs: zo'n 89 euro.

Hij beschikt ook over een prima aanbod aan features, waaronder Bluetooth voor het streamen van muziek, een elegant design, een eenvoudig instelproces en een fijne gebruikerservaring. Dat zijn allemaal grote pluspunten voor zo'n goedkope soundbar.

Deze soundbar levert natuurlijk niet het meest dynamische geluid, maar hij heeft een geweldige prijs-kwaliteitverhouding en zal toch al gauw voor een betere audio-ervaring zorgen dan de ingebouwde speakers van je tv.