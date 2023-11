De Samsung S90C OLED is onze favoriete tv van 2023 en geniet nu van mooie Black Friday-korting

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Officieel vind Black Friday 2023 pas deze vrijdag (24 november) plaats, maar de deals stromen al sinds twee weken geleden binnen. We hebben dan ook al veel verschillende tv-deals voorbij zien komen, maar het grootste gedeelte van die deals bestaat uit tv's die normaal extreem duur zijn of normaal juist al enigszins goedkoop zijn. Toch zijn er gelukkig ook wat goede deals te vinden voor de tv's die zich meer daartussen bevinden en die wij dan ook veelal op onze lijst van de beste tv's plaatsen.

Het is dus erg mooi om te zien dat onze favoriete tv van 2023 tijdens Black Friday ook voor erg aantrekkelijke prijzen te vinden is. Het gaat hier om de Samsung S90C QD-OLED TV. Het is technisch gezien niet de allerbeste QD-OLED TV die je kan kopen (bekijk daarvoor de Samsung S95C of de Sony A95L), maar hij biedt wel de beste prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt hier een prachtige beeldkwaliteit, relatief hoge helderheid, geweldige gaming-features en een degelijk ingebouwd geluidssysteem.

Verrassend genoeg kan je deze tv momenteel bij Samsung zelf met de beste korting scoren. Samsung haalt namelijk bij het 55-inch model 200 euro van de normale prijs af en daarnaast kan je ook nog 250 euro extra korting krijgen bij het inleveren van eender welk oud Samsung-apparaat. Bij de grotere formaten worden die deals ook nog iets beter. Bij andere retailers is het 55-inch model inmiddels voor 1.699 euro te krijgen en ook dat is al een flinke daling vergeleken met de oorspronkelijke lanceringsprijs.

Hieronder zie je de deals op de Samsung S90C QD-OLED TV bij Samsung zelf:

Samsung S90C deals in Nederland

Samsung S90C deals in België

Samsung S95B QD-OLED TV

De Samsung S90C is niet de enige Samsung OLED TV die je inmiddels voor een mooie prijs kan scoren. Als gaming-features voor jou niet heel belangrijk zijn en je niet per se de gloednieuwe interface van Samsung nodig hebt, dan is de Samsung S95B QD-OLED TV ook erg interessant. Als je voor deze tv kiest kan je nog iets meer geld besparen en alsnog een prachtige OLED TV in huis halen.

Die tv is het OLED-vlaggenschip van Samsung van vorig jaar. Toen bracht Samsung maar één OLED-model uit. Dit model is inmiddels flink in prijs gedaald en is enorm vergelijkbaar met de S90C. Hij heeft een vergelijkbare helderheid en ook een geweldige beeldkwaliteit. Hij heeft alleen iets minder gaming-features dan de S90C en draait op de Tizen-interface van vorig jaar. Toch krijg je hier wel via alle vier de HDMI-poorten 4K/120Hz, dus hij is zeker wel geschikt voor bij je PS5 of Xbox Series X.