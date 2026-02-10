PocketBook InkPad One aangekondigd met 10,3-inch E Ink-scherm

PocketBook heeft de InkPad One aangekondigd, een nieuwe e-reader met een 10,3-inch E Ink-scherm die zich richt op zowel lezen als schrijven. Naast e-books kunnen gebruikers op het scherm aantekeningen maken, tekst markeren en schetsen met een stylus.

Het apparaat maakt gebruik van een E Ink Mobius-display, dat volgens PocketBook flexibeler is dan traditionele E Ink-schermen op glasbasis. Het reflectievrije scherm is ontworpen om ook in fel licht goed leesbaar te blijven. De e-reader heeft een vlak, randloos ontwerp, weegt 400 gram en heeft een dikte van 5,15 mm.

Schrijven, luisteren en lange batterijduur

Naast lees- en schrijffuncties ondersteunt de InkPad One ook audioboeken en een ingebouwde Text-to-Speechfunctie. Via Bluetooth kunnen draadloze koptelefoons of luidsprekers worden gekoppeld, waarna tekstbestanden hardop kunnen worden voorgelezen. De e-reader ondersteunt meerdere talen en hervat het voorlezen vanaf de laatst gelezen pagina.

Voor gebruik in verschillende lichtomstandigheden is de InkPad One voorzien van adaptieve SMARTlight-verlichting, die zowel helderheid als kleurtemperatuur aanpast. Dankzij de E Ink-technologie verbruikt het scherm alleen energie bij het verversen van content. Volgens PocketBook is dit goed voor een batterijduur tot twee maanden, afhankelijk van het gebruik.

Open ecosysteem

De InkPad One werkt binnen een open ecosysteem en is niet gebonden aan één contentplatform. Het apparaat ondersteunt 25 bestandsformaten zonder conversie, waaronder EPUB, PDF, FB2, AZW, CBR en CBZ. Ook Adobe- en LCP-DRM worden ondersteund, waardoor het mogelijk is om e-books te lenen via openbare bibliotheken en diensten zoals Libby.

Synchronisatie tussen apparaten verloopt via PocketBook Cloud en de PocketBook Reader-app. Daarnaast zijn er meerdere woordenboeken vooraf geïnstalleerd.

Preciese adviesprijzen en een officiële Nederlandse releaseperiode voor de InkPad One zijn door PocketBook nog niet bevestigd.