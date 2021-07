SteelSeries Arctis 7X review

De SteelSeries Arctis 7X is een geweldige gaming headset die speciaal is ontworpen voor de Xbox Series X. De headset zit comfortabel en biedt een sterke geluidskwaliteit. De Arctis 7X is dan ook uitermate geschikt voor lange gamesessies. De batterijduur van ongeveer 24 uur draagt daar zeker aan bij.

In het kort

De SteelSeries Arctis 7X is een comfortabele gaming headset die speciaal is ontworpen voor de nieuwste Xbox-consoles. Dat neemt niet weg dat de Arctis 7X ook uitstekend werkt op zowat ieder ander platform.

Het design van de SteelSeries Arctis 7X heeft veel weg van voorgaande headsets van het Deense merk. Het heeft een stevige metalen hoofdband met stoffen skiband. De headset zit comfortabel, zelfs tijdens lange gamesessies.

De geluidskwaliteit van de Arctis 7X is dik in orde. De audio is zelfs aan te passen door middel van gratis te downloaden software. Op de oorschelpen zijn daarnaast een hoop knoppen te vinden die de headset gebruiksvriendelijk maken om te bedienen.

Voor een prijs van 199,99 euro is de Arctis 7X een redelijk prijzige gaming headset. De SteelSeries Arctis 7X biedt echter genoeg om de prijs enigszins te kunnen rechtvaardigen.

Prijs en beschikbaarheid

De SteelSeries Arctis 7X is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199,99 euro. De gaming headset is op 20 oktober 2020 verschenen en is een van de duurdere headsets van SteelSeries.

Ontwerp

(Image credit: TechRadar)

De nieuwste consoles van Sony en Microsoft zijn al meer dan een half jaar op de markt. Zo'n nieuwe spelcomputer vol nieuwe technologie en games wil je ongetwijfeld combineren met een geweldige gaming headset. De Arctis 7X is speciaal ontworpen voor de Xbox Series X en Xbox Series S. Dat neemt echter niet weg dat de headset ook geschikt is voor de Xbox One, PC, Nintendo Switch, en Android-smartphones en -tablets.

De Arctis 7X is geheel ontworpen in de stijl van de Xbox. De headset is voornamelijk zwart, waarbij de hoofdband (een soort skiband) over een groen patroon beschikt. Deze 'Designed for Xbox'-headset is echter net zo goed geschikt om te gebruiken met de nieuwste PS5-console of zelfs de PS4. Voor PlayStation-gebruikers is er overigens een eigen variant van de headset beschikbaar: de SteelSeries Arctis 7P. Deze headset is wit en beschikt over blauwe highlights die passen bij het gamingmerk van Sony.

Naast de stoffen rekbare hoofdband, heeft de Arctis 7X eenzelfde stijl als andere headsets in de Arctis-reeks. Onder de hoofdband bevindt zich een stevig metalen frame, met eronder een zachte rubberen padding. In combinatie met de stoffen band zorgt dit voor een aangename pasvorm.

De oorschelpen bevatten stoffen kussentjes die goed over de meeste oren vallen. Je kunt de headset uren achter elkaar dragen, zonder dat de headset zeer doet of oncomfortabel wordt. Met een gewicht van 352 gram voel je amper dat je de headset draagt, terwijl het toch aanvoelt alsof je een degelijke headset draagt.

(Image credit: TechRadar)

De gaming headset van SteelSeries is gemakkelijk te gebruiken op andere apparaten dan een Xbox. Via een meegeleverde USB-C-dongle is de Arctis 7X te gebruiken op de Nintendo Switch en Android-toestellen. Je hebt hiervoor enkel de dongle nodig en niet de bijgeleverde kabel waarmee je het kunt aansluiten op een PC, PlayStation of Xbox. De dongle sluit je aan op het apparaat, waardoor de headset een draadloze verbinding blijft behouden. Het draadloos bereik bedraagt zo'n 12 meter.

SteelSeries beweert dat de headset over een batterijduur van 24 uur beschikt, en in de praktijk lijkt dit aardig overeen te komen. Dit betekent dat je je meerdere game-avonden achter elkaar geen zorgen hoeft te maken over het accusap van je headset.

Audiokwaliteit

(Image credit: TechRadar)

De SteelSeries Arctis 7X beschikt over een lossless audioconnectie van 2,4GHz en speelt in-game details realistisch af via de 40mm drivers. Actiescènes klinken rijk en bombastisch, en er is genoeg dynamiek hoorbaar tussen verschillende audiobronnen (ontploffingen, gesprekken, kogels). De bas overheerst niet, ook al is die duidelijk aanwezig. Ook de hogere en middelste tonen zijn helder. Tijdens het gamen weerspiegelt de headset een ervaring alsof je middenin de game zit, en dat is precies wat je wil bij de nieuwste generatie gaming consoles van Microsoft.

De Arctis 7X heeft een uittrekbare microfoon die over Discord-certificering beschikt. De microfoon is makkelijk weg te stoppen in de behuizing van de headset. Daarnaast kun je de microfoon ook dempen via een handige knop op de linkeroorschelp. Als de microfoon gedempt is wordt er met een rode indicator op de microfoon zelf aangegeven dat dit het geval is. Zo zie je in één oogopslag of je jouw microfoon gedempt hebt en kun je met een gerust hart het toilet bezoeken zonder de headset af te doen.

De microfoon brengt jouw stem helder en duidelijk over aan vrienden in je gamechat. Bovendien is jouw stem zonder vertraging terug te horen in de headset, waardoor je minder snel je stem zal verheffen tijdens het gamen. Dankzij de ChatMix-scrolknop kun je bovendien gemakkelijk de game-audio en spraakchat balanceren.

(Image credit: TechRadar)

Van zichzelf klinkt de Arctis 7X zeer aardig, al wil je bij een bepaald soort games - shooters - waarschijnlijk een groot voordeel hebben op je tegenstander. Via de SteelSeries Engine die je op je pc kunt downloaden, kun je de door middel van de equalizer tweaks aanbrengen om bijvoorbeeld de voetstappen van rivaliserende squads in Call of Duty: Warzone beter te horen. De software werkt vrij aardig en laat je zelfs de microfoon aanpassen.

Moet ik de SteelSeries Arctis 7X kopen?

Koop het als...

Je een kwalitatieve gaming headset zoekt

De SteelSeries Arctis 7X is een fantastische headset die sterke audio biedt. Ook de microfoon klinkt helder en duidelijk. De behuizing is bovendien stevig en comfortabel.

Je een headset zoekt voor lange gamesessies

De SteelSeries Arctis 7X zit comfortabel op je hoofd, weegt niet al te zwaar en heeft bovendien een geweldige accuduur waarmee je uren of zelfs dagen mee uit de voeten kunt.

Je goed wil communiceren met vrienden

De microfoon van de Arctis 7X is duidelijk en helder. Vrienden horen jou stem goed en andersom is dit ook het geval. Dit is erg belangrijk als je vaak games speelt waarin je veel met vrienden moet communiceren.

Koop het niet als...

Je een bluetooth-headset zoekt

De Arctis 7X maakt gebruik van een 2,4GHz draadloos platform, wat betere prestaties geeft. De audio wordt hier namelijk niet gecomprimeerd. Als je toch op zoek bent naar een bluetooth-gaming headset om bijvoorbeeld ook te kunnen telefoneren, is de SteelSeries Arctis 9X een geweldig alternatief.