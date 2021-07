SteelSeries Arctis Prime gaming headset review

In het kort

SteelSeries kennen we inmiddels van zijn reeks gaming hardware die ontwikkeld is voor gamers die het allemaal iets professioneler willen aanpakken. Binnen deze toestellen heeft SteelSeries de Arctis-serie headsets. De Arctis-reeks bevat allerlei headsets met uiteenlopende functies, en krijgt met de Arctis Prime er een mooie middenklasse-broertje bij.

De SteelSeries Arctis Prime is een gaming headset die op maat gemaakt is voor esports. Hij blijft steevast goed op je hoofd zitten dankzij zijn strakke ontwerp, en biedt dankzij de dikke oorkussens een passieve geluidsonderdrukking. Daarnaast levert hij een audio-ervaring van hoge kwaliteit, zeker binnen deze prijsklasse. Hij komt zonder foefjes en franje, waardoor je je volledig kan focussen op het gamen.

Helaas betekent dat ook dat de headset zonder speciale nieuwigheden komt, waardoor hij wat magertjes uitvalt. Er zijn geen surround sound-toevoegingen of opties om de audio zelf te balanceren, waardoor hij wat aan de dure kant lijkt.

Het lijkt eerder een gemiste kans van SteelSeries om er ofwel wat meer snufjes in te steken, zodat hij meer tot zijn recht komt, of om zijn prijs wat te drukken, waardoor hij ongetwijfeld veel meer waar voor zijn geld vormt en een beter instapmodel wordt voor beginnende gamers.

Prijs en beschikbaarheid

De SteelSeries Arctis Prime is op 25 mei gelanceerd en heeft een adviesprijs van 119,99 euro. De SteelSeries Arctis Prime is een middenklasser, en dat wordt ook door de prijs gereflecteerd.

Ontwerp

Gamers die bekend zijn met de Arctis-reeks headsets van SteelSeries zullen met deze headset op bekend terrein komen. Het ontwerp van de Arctis Prime wijkt weinig tot niet af van dat van zijn voorgangers, de Arctis 7, Arctis 9 en Arctis Pro. Dat is niet noodzakelijk een probleem. Voor mensen die op zoek zijn naar een headset die eruit springt, zijn dit echter niet de meest opvallende toestellen.

Net zoals bij zijn voorgangers maakt hij gebruik van een elastische band die de headset op je hoofd houdt. Deze loopt helemaal rond de bovenkant van de headset en zorgt voor een gelijke verdeling van het gewicht van de headset. De band is tevens voorzien van een velcro-strip. Daarmee kan je de band dus aanpassen naar wens. Dat verzekert je dat de Arctis Prime goed en comfortabel op je hoofd blijft zitten, zelfs bij langere gaming sessies. De headset is vervaardigd uit aluminium, wat er mee voor zorgt dat de headset heel licht aanvoelt. Ondanks de lichte bouw voelt alles heel stevig aan, inclusief de bovenste hoofdband.

De oorkussens zijn gemaakt van een nepleder en hebben genoeg ruimte om je oren in te huisvesten en ze volledig af te schermen van de buitenwereld. Dit zorgt voor een passieve onderdrukking van omgevingsgeluid wat een leuke bonus is. De headset laat zeker nog geluid door, maar je zal afgesloten genoeg zitten om zorgeloos van je games te kunnen genieten. De neplederen afwerking kan er op warme dagen wel voor zorgen dat je oren opwarmen, maar ook dit zou geen gigantisch probleem mogen zijn. Op de buitenkant van de oorschelpen kan je het logo van SteelSeries terugvinden, zonder ingebouwd LED-licht.

Daarnaast heb je op de linkse oorschelp vooraan de ingebouwde microfoon. Achteraan zit nog de volumeregelaar, samen met een knop om je microfoon te muten. Hieronder vind je de poort om de 3,5mm-kabel met je headset te verbinden, alsook een 3,5mm-poort om de headset van een vriend op aan te sluiten, zodat je samen van dezelfde audio kan genieten.

Audiokwaliteit

Op vlak van geluidskwaliteit weet de Arctis Prime wel wat moois te bieden. Het toestel is ontworpen voor esports en dat merk je hier meteen. De headset maakt gebruik van de eigen 40mm high-fidelity drivers die we ook in andere Arctis-hoofdtelefoons kunnen terugvinden. Zij zorgen hier voor een helder geluid en een mooie balans tussen de hoge en lage tonen. De hoge tonen lijken ons hier iets meer aanwezig dan de lage tonen, maar dat kan ook zijn omdat we bij gaming headsets doorgaans wel opgeschroefde bastonen gewend zijn.

Tijdens het gamen heb je dus steeds de volledige audio-ervaring die je nodig hebt. Bij het spelen van Apex Legends hoorden we alles van input mooi doorkomen, zonder dat het in elkaar overvloeide en modderig klonk. De locatiebepaling van onze vijanden verliep vlekkeloos. Ook bij tragere games met meer focus op instrumentele audio kwam alles goed door, net als bij het gewoon luisteren naar muziek. Audiogesprekken klinken heel helder met voldoende diepte in iedere stem.

Ook op vlak van de microfoon weet de Arctis Prime mooie prestaties neer te zetten. Deze ClearCast-microfoon is voorzien van de een bi-directioneel ontwerp, waardoor hij onnodig achtergrondgeluid kan wegfilteren. De microfoon zit in de linkerschelp verwerkt en kan er zo worden uitgetrokken. In onze tests viel het geluid zo nu en dan wat stil uit, maar verder konden onze gesprekspartners ons steeds helder en voldoende luid horen.

Functies

Dankzij de 3,5mm-verbinding is de headset bruikbaar op zowel jouw desktop als PS5 en Xbox Series X, of elk ander toestel dat van deze output gebruikmaakt. Omdat het een headset is die met een 3,5mm-kabel werkt voor zijn verbinding, heb je niet de mogelijkheid om met bijkomende software je audio-instellingen volledig aan te passen. Dat is best wel jammer, maar vanwege zijn sterke audioprestaties is het niet geheel onoverkomelijk.

Daarnaast komt de headset zonder twee functies waarmee SteelSeries ons doorgaans wel blij weet te maken: ChatMix en mic sidetone. ChatMix geeft je de optie om het geluid van je chat en games mooi te balanceren zoals jij dat wil. Bij mic sidenote krijg je jouw eigen stem teruggekoppeld, zodat je jezelf hoort praten. Hiermee voorkom je dat je begint te brullen in lawaaierige spelletjes, wat je online vrienden en buren wel zullen appreciëren. Om dit wat te compenseren kan je wel controls op de headset terugvinden om je volume mee te regelen en je microfoon in en uit te schakelen.

Voor fans van RGB-verlichting hebben we helaas slecht nieuws. Ondanks wat de oorschelpen misschien doen vermoeden, zijn er geen LED’s in de behuizing verwerkt.

Koop hem als...

Je een comfortabele headset zoekt voor lange gamesessies

De SteelSeries Arctis Prime zit dankzij de sterke hoofdsteun en rekband comfortabel door de druk volledig over je hoofd te verdelen. Als hij niet goed zit, dan kan je de band aanpassen voor een perfecte ondersteuning. Het is tevens een prima toestel voor mensen die niet op zoek zijn naar een visueel opvallende headset.

Je kwalitatieve audio-ervaring zoekt tijdens het gamen

Dankzij de drivers van SteelSeries heb je steeds een premium geluidservaring van jouw favoriete games of andere vormen van entertainment. Daarnaast zorgen de dikke oorkussens ook voor de passieve geluidsonderdrukking, waardoor je steeds alles hoort tijdens het gamen.

Je een goede microfoon zoekt

De SteelSeries Arctis Prime komt met dezelfde intrekbare microfoon die we van SteelSeries inmiddels gewend zijn. Deze zorgt er steeds voor dat je stem goed verstaanbaar is voor de anderen in je chatgroep. Bovendien zorgt de handige knop achteraan de linkeroorschelp ervoor dat je jouw microfoon snel kan uitschakelen indien je gestoord wordt.

Koop hem niet als...

Je graag veel waar krijgt voor je geld

Versta ons niet fout, de SteelSeries Arctis Prime is geen slechte headset. Hij heeft onder meer een prima audiokwaliteit. Er zijn gewoon te weinig extra functies zoals surround sound in de headset verwerkt, waardoor het prijskaartje wat te hoog uitvalt.

Je de geluidsbalans van jouw headset zelf wil bepalen

De SteelSeries Arctis Prime is voorzien van een 3,5mm-kabel, waardoor je geen toegang krijgt tot allerlei functies om de audio van je hoofdtelefoon zelf verder te balanceren. De geluidskwaliteit van de headset is niet slecht, maar een draadloze of USB-verbinding zou hier wel meer opties hebben gegeven om het onderste uit de kan te halen.