Het is nog vroeg dag voor de S22-serie, maar de eerste tekenen van het Plus-model zijn in ieder geval positief. Het design is herkenbaar, maar prettig en voelt premium aan. Het scherm is groot, kleurrijk en responsief. De mix van de camera's en verdere prestaties zijn goed, maar niet grensverleggend. Als je daarnaar op zoek bent, raden we je aan om naar de S22 Ultra te kijken.

Hoewel we pas net kennis hebben gemaakt met de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie, zijn we nu al erg onder de indruk. Met name de Galaxy S22 Plus is een smartphone die veel consumenten zal aanspreken.

Met een schermdiagonaal van 6,6 inch zit hij net iets onder de oersterke Galaxy S22 Ultra met 6,8 inch display, en boven de 6,1 inch schermdiagonaal van de compacte en iets minder krachtige Galaxy S22.

Al deze nieuwe Samsung-toestellen hebben zo hun eigen technologische hoogstandjes (met name de Ultra met 10x optische zoom en volledig geïntegreerde S-Pen), maar geen van de drie komt echt met radicale verbeteringen ten opzichte van de Galaxy S21-serie. Waarom zou je immers met zo een succesvolle formule?

In deze hands-on focussen we ons op de Samsung Galaxy S22 Plus. Hieronder lees je meer over de eerste indrukken van het Plus-toestel.

Samsung Galaxy S22 Plus prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy S22 Plus gaat over de toonbank voor minstens 1.049 euro. Je krijgt dan het model met 128GB aan intern opslaggeheugen en 8GB RAM. Er is ook een variant met 256GB opslaggeheugen, welke 1.099 euro kost. Pre-orders starten op 9 februari en de toestellen worden op 25 februari verscheept.

De Samsung Galaxy S22 Plus is beschikbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom White, Pink Gold en Green.

Design

De Samsung Galaxy S22 Plus in een opvallend groene tint. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De curves aan de achterzijde van het glazen en aluminium chassis van de S21 Plus keren terug voor dit nieuwe model. De voorzijde en achterkant van de Galaxy S22 Plus zijn voorzien van een laag Gorilla Glass Victus Plus. Die laag is in principe plat, en de randen van het camerablok zijn onaangetast. Het is een designkeuze die we steeds meer kunnen waarderen.

Tussen de voor- en achterzijde vinden we een 'Armour aluminium' frame. De glanzende metalen rand die het toestel bij elkaar houdt, voelt aan als een throwback naar oudere Galaxy S-toestellen. Dat bedoelen we positief.

Het toestel voelt solide aan in de hand en comfortabel in gebruik. Dat laatste komt onder meer doordat Samsung het Plus-model kleiner heeft gemaakt. De Galaxy S21 Plus kent afmetingen van 161,5 x 75,6 x 7,8 millimeter, terwijl de nieuwe S22 Plus 157,4 x 75,8 x 7,8 millimeter groot is. Het toestel is dunner, korter en ietsjes breder. Met 196 gram weegt de nieuwe Plus ook 6 gram minder dan zijn voorganger.

Voor de rest springt er niet echt iets uit bij het design. De volumeregelaar en aan/uit-knop zitten aan de rechterrand verwerkt, net als voorheen. Er is een uitsparing aan een rand in het metalen frame voor de antenne, en aan de onderkant treffen we een speaker grill (er zijn stereo speakers aanwezig), USB-C ingang en een simkaartslot.

De Galaxy S22 Plus is voorzien van een IP68-certificering, wat betekent dat een plons in het water niet dodelijk hoeft te zijn.

Display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het AMOLED-display kent een FHD+ resolutie van 2340 x 1080 pixels. Dat is iets minder dan de S21 Plus (2400 x 1080), maar door het kleinere formaat blijft de pixeldichtheid min of meer gelijk.

De Galaxy S22 Plus komt met een 120Hz display met een variabele verversingssnelheid van minimaal 10Hz tot maximaal 120Hz. Dat is geavanceerder dan zijn voorganger, welke geen dynamische verversingssnelheid kende en 'slechts' 4 modi (48Hz, 60Hz, 96Hz, 120Hz).

We hebben nog niet genoeg tijd doorgebracht met de S22 Plus om erachter te komen wat de variabele verversingssnelheid in de praktijk voor meerwaarde heeft. Wel kunnen we al stellen dat het scherm helder, kleurrijk en scherp eruitziet. Ook voelt het swipen erg soepel aan in combinatie met Samsung OneUI 4.1.

Onder het display zit een vingerafdrukscanner, waarvan het oppervlak groter is dan bij voorgaande toestellen. Dit maakt het registreren van je vingerafdruk een stuk makkelijker dan voorheen. Het ontgrendelen werkt in de praktijk soepel en snel.

Camera's

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aan de achterzijde van de Galaxy S22 Plus zitten drie camera's: een primaire 50MP f/1.8 camera (85 graden), 12MP f/2.2 groothoekcamera (120 graden), en een 10MP f/2.4 telefotocamera met 3x optische zoom.

De telefotozoom is net zo effectief als bij de S21 Plus. 30x Space Zoom is wederom aanwezig en kan zeker nuttig zijn in de praktijk, maar staat in schril contrast met de 100x Space Zoom van de Galaxy S22 Ultra.

Het edge-to-edge display beschikt over een kleine uitsparing aan de bovenzijde voor de 40MP frontcamera, wat op papier een upgrade is ten opzichte van de 10MP frontcamera van zijn voorganger. Beide komen met een 80 graden gezichtsveld en f/2.2 diafragma.

De camera gebruikt pixel-binning-technologie, waarmee vier pixels in één worden gestopt. Zo is er meer licht per pixel mogelijk, wat moet resulteren in betere plaatjes. De eerste paar selfies zijn in ieder geval veelbelovend. Met de verbeterde portretmodus zagen we dat zelfs kleine haartjes op onze oren gescheiden werden van de achtergrond.

De S22 Ultra 10x zoom (links) naast de S22 Plus 3x zoom (rechts). (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De camera-opzet is op papier een upgrade ten opzichte van de Galaxy S21 Plus, maar we moeten nog even afwachten in hoeverre de camera's beter presteren.

De primaire 50MP camera van Samsung gebruikt een nieuwe tetra-binning-technologie. Niet alleen worden de data van vier pixels tot één samengevoegd voor een beter resultaat, maar het combineert ook de beeldinformatie met het originele hi-res beeld voor een beter eindresultaat.

Samsungs nieuwe beeldtechnologie komt ook met een functie genaamd 'Nightography'. In de praktijk moet dit foto's in situaties bij weinig tot geen licht naar een hoger niveau tillen. In onze volledige review komen we hier uitgebreid op terug.

De Samsung Galaxy S22 Plus is in staat om 8K-video te schieten met 24 frames per seconde. 4K en 60 frames per seconde is mogelijk met de frontcamera. De portretmodus is tevens te gebruiken in video.

Prestaties en batterijduur

De Samsung Galaxy S22 Plus komt met Samsungs eigen Exynos 2200-chipset, gecombineerd met 8GB RAM en minstens 128GB opslaggeheugen. Er is ook een optie met 256GB opslaggeheugen.

Het geheugen is gelijkgebleven aan dat van de S21 Plus, net als dat je de opslag niet kunt uitbreiden via een microSD-kaart. Dat is jammer, want er zijn inmiddels voldoende toestellen die 512GB opslag of meer aanbieden.

De Galaxy S22 Plus is voorzien een accucapaciteit van 4.500mAh. Dat is iets kleiner dan de S21 Plus (4.800mAh), maar beduidend groter dan de 3.700mAh van de S22. Hoe de batterij zich verhoudt in de praktijk, komen we uitgebreid op terug in de volledige review.

Voorlopig oordeel

Het is nog vroeg dag voor de S22-serie, maar de eerste tekenen van het Plus-model zijn in ieder geval positief. Het design is herkenbaar, maar prettig en voelt premium aan. Het scherm is groot, kleurrijk en responsief. De mix van de camera's en verdere prestaties zijn goed, maar niet grensverleggend. Als je daarnaar op zoek bent, dan is de S22 Ultra een interessante optie. Houd TechRadar in de gaten voor de volledige reviews van het Galaxy S22-trio.