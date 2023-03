MSI Stealth GS77 12UHS review

De MSI Stealth GS77 is een premium laptop, die goed gebruik maakt van zijn high-end specs voor consistente sterke prestaties. Echter, dankzij een pittige vraagprijs en een bulky frame is hij misschien niet voor iedereen weggelegd

MSI Stealth GS77: Review in een notendop

MSI weet hoe ze gaminglaptops moeten maken. Dat was in het verleden al duidelijk en dat benadrukken ze nog maar even 'stilletjes' met de MSI Stealth GS77.



De Stealth GS77 is een fantastische gamingmachine die eigenlijk de term Stealth had kunnen laten vallen, want zo stealthy is die nou ook weer niet. De ventilatoren worden niet te luid, maar ze zijn wel redelijk aanwezig.

De laptop is best bulky, heeft een mooi maar 'typisch gaming' design en is tegelijkertijd op veel gebieden een van de sterkste laptops die ik heb getest.

De laptop bevat de nieuwste specs waaronder een sterke i9-processor, een Nvidia GeForce RTX 3080 Ti en een 17,3 inch UHD scherm (3840 x 2160 pixels) met een 120Hz refresh rate.

Voor deze specs betaal je natuurlijk wel een aardig prijsje, en het zal dan ook geen geheim zijn dat je ergens goedkoper uit kan zijn. Krijg je daarvoor dezelfde specs? Natuurlijk niet, maar dat is logisch.

MSI Stealth GS77: Prijs en beschikbaarheid

Spec sheet Dit is de MSI Stealth GS77 12UHS configuratie die wij hebben getest:

CPU: Intel i9-12900H 2.90GHz

Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 8GB GDDR6

RAM: 32GB (2x 16GB) DDR5-4800

Display: 17.3" QHD (2560x1440) met 240Hz, FHD (1920x1080) met 360Hz, UHD (3840x2160) met 120Hz

Opslag: 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Optische drive: NA

Ports: 1x Type-C (USB 3.2 Gen2), 1x Type-C (USB / DP/ Thunderbolt 4), 2x Type-A (USB 3.2 Gen2), 1x HDMI 2.1, 1x SD card reader

Connectiviteit: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2

Camera: IR HD type (30fps@720p)

Gewicht: 2.8 kg

Formaat: 39,6 x 28,4 x 2 cm)

De MSI Stealth GS77 is verkrijgbaar in verschillende varianten en ze hebben allemaal een ding gemeen: ze zijn niet goedkoop. Voor onze versie betaal je zo'n 3.999 euro. Om dit even in perspectief te zetten: je kan een krachtige gaming pc kopen voor dit geld en dan heb je misschien zelfs nog geld over om een laptopje erbij te kopen waar je met beetje geluk Genshin Impact op kan spelen.



Het is wel belangrijk om te vermelden dat het geen slechte deal is, want je krijgt gewoon premium specs voor deze prijs. Zaken zoals een 360Hz scherm zijn zelf al niet goedkoop en in de Stealth GS77 heb je dit scherm in combinatie met alle specs van een gaming pc.

Score: 3,5/5

MSI Stealth GS77 12UHS: Design

Verouderd design

Aan de logge kant voor een 'Stealth'

Genoeg poorten

Voor een gaming laptop met zoveel vermogen, heeft het ontwerp van de 12UHS ons goed gediend voor dagelijkse activiteiten. Het gepolijste zwarte metaal ziet er geweldig uit en de bouwkwaliteit is robuust. Het ontwerp van de schermbehuizing ziet er niet slecht uit, maar voelt ook een beetje verouderd aan en iets te game-achtig.

De laptop is met 2,8 kg best zwaar voor een laptop met de term 'Stealth'. Het gewicht in combinatie met het idee dat je 4.000 euro hebt betaald voor deze laptop, zou ik niet al te graag de MSI Stealth GS77 in de trein gebruiken of even in de rugzak gooien.

Hij voelt niet goedkoop aan, en de poorten zijn goed geplaatst. Aan de rechterkant zitten twee USB-C poorten en de externe kaartlezer. Aan de rechterkant zitten een 3.5mm-aansluiting, twee USB-A poorten en een batterij-indicator en aan de achterkant zit een ethernetpoort naast een HDMI-poort die 8K bij 60Hz, 4K bij 120Hz of een ongelooflijke 1080p met 360Hz kan weergeven.

Bij voorkeur zouden we de meeste poorten aan de achterkant hebben, omdat poorten aan de zijkant nadelig kunnen zijn voor de game-ervaring, maar het is niet zo erg als bijvoorbeeld op de ASUS TUF Dash F15.

Score: 4/5

MSI Stealth GS77 12UHS: Display

4K display

Mogelijkheid tot 120Hz, 240Hz of 360Hz

Het ingebouwde scherm is erg mooi. De MSI Stealth GS77 kan UHD draaien op 4K resolutie met 120Hz, 1440p op 240Hz, of 1080p op 360Hz. Je zult niet veel games vinden die momenteel 4k en 120fps halen, maar de beeldkwaliteit zag er vrij goed uit. Het is niet geschikt voor de meeste esports shooters die ik speel, maar voor games zoals de uitstekende Dead Space remake en Isonzo is het meer dan goed genoeg.

Zoals veel laptops heeft ook deze een ingebouwde webcam. Deze webcam is geschikt voor 30fps bij 720p, dus het is voldoende voor standaard videogesprekken of vergaderingen, maar als je iemand bent die op Twitch wilt streamen, ben je beter af met een professionele webcam.

Score: 4,5/5

MSI Stealth GS77 12UHS: Prestaties

Draait erg sterk

Fans redelijk luid

Wordt niet te heet

Met een laptop met deze specs verwacht je veel op gamegebied en gelukkig presteert de MSI Stealth GS77 naar behoren. Dankzij de NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti grafische kaart hoef je niet bang te zijn dat je de nieuwste games niet kan draaien.



In combinatie met het 4K display met een mogelijke refresh rate van 120Hz kan je goede framerates krijgen, zelfs met 4K. Nieuwe games zoals Dead Space zien er prachtig uit en 60fps is op sommige gebieden haalbaar op Ultra-settings, maar verwacht niet dat de gameplay dan nooit hapert. 4K blijft behoorlijk intensief.



Schroef je de resolutie omlaag naar een 1440p of zelfs 1080p, dan krijg je frame rates die het gevecht aankunnen met de beste gaming pc's van dit moment. Ik speelde meerdere potjes Counter-Strike: Global Offensive op de laptop, en de frame rate zakte zelden onder de 400fps. Let wel op: ik speel gewoon op 1080p met de meeste speciale graphics in het spel uit omdat je dan betere zichtbaarheid hebt.

Dit laat echter wel zien dat als je een pro gamer wilt worden, de MSI Stealth GS77 ook geschikt kan zijn voor jou in plaats van een volledige gaming set-up. We raden echter wel aan om een tweede monitor aan te sluiten voor de complete ervaring, maar het 17 inch scherm is geen slecht formaat voor reguliere AAA-games.

De ventilatoren in de Stealth GS77 kunnen hard draaien en online vind je berichten dat ze niet zo luid gaan, maar als je de games op de maximale kwaliteit speelt dan hoor je ze wel degelijk. Ik speelde een potje Overwatch 2 op Ultra-settings op 4K resolutie met een headset op, en ik dacht dat het buiten aan het stortregenen was. Toen ik de headset afdeed, bleek het de laptop te zijn, want er was geen druppel gevallen.

Wordt de laptop warm als je Dead Space op 4K met Ultra settings draait? Ja, natuurlijk, maar had iemand iets anders verwacht? De MSI Stealth GS77 valt verrassend genoeg mee qua hitte die hij uitstoot. De laptop heeft aan de zijkanten en achterkanten openingen om de luchtstroom te verbeteren en ook de onderkant van de laptop is grotendeels geperforeerd. Dit helpt enorm om de hitte te verspreiden. De bovenste rij keys kunnen nog steeds warm worden bij intense gamingsessies, maar dat is te verwachten.

De MSI Stealth GS77 beschikt over een volledig toetsenbord inclusief numpad. Het grootste nadeel dat ik ondervond met het gamen (en werken) op de Stealth GS77 is dat het toetsenbord praktisch halverwege de onderkant van de laptop begint. Dit zorgt ervoor dat, in combinatie met de kleinere keys vanwege het volledige toetsenbord, het af en toe ongemakkelijk is om te typen. Bovendien tik je continu de gigantische track pad aan. De track pad is fijn in gebruik, maar ik ken geen zichzelf respecterende "gamer" die op een track pad speelt.

Score: 4,5/5

MSI Stealth GS77 12UHS: Batterijduur

Mindere batterijduur

Laadt traag op

Voor die krachtige prestaties betaal je ook een prijs, en dat is bij de MSI Stealth GS77 uitbesteed aan de batterijduur. Met normaal gebruik, denk hierbij aan tekstverwerking, YouTube-filmpjes kijken of gewoon surfen op het internet, kan je aan van een batterijduur tussen de 5 en 7 uur.



Als je op de Stealth GS77 echter gamet, mag je blij zijn als je anderhalf uur kan halen. Dit ondanks de grote batterij van 99Wh, maar met deze krachtige specs is dat redelijk te verwachten. Het opladen van de laptop duurt echter wel erg lang.

Score: 3/5

Moet je de MSI Stealth GS77 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs Het valt moeilijk te ontkennen dat de MSI Stealth GS77 een dure laptop is, maar wat je ervoor krijgt is wel logisch. 3,5/5 Design De laptop is aan de logge kant, maar qua design is hij anders voortreffelijk. 4/5 Display Het display is geweldig en de mogelijkheid om tot 360Hz te gaan, is een gamechanger. 4,5/5 Prestaties Het is een krachtige laptop en de prestaties zijn er ook naar. 4,5/5 Batterij De batterij is op het niveau van andere gamelaptops, maar het opladen is wat aan de trage kant. 3/5

Koop hem als...

Je een draagbare krachtpatser wilt hebben

De laptop is misschien niet zo licht als andere laptops in dit segment, maar je krijgt wel krachtige specs en het is altijd nog lichter dan een desktop.

Sterke prestaties wilt

De nieuwste games zijn geen probleem voor de MSI Stealth GS77 en dankzij het indrukwekkende display kan je alle games (esports of singleplayer) spelen op de manier waarop jij dat wilt.

Koop hem niet als...

Je een 'stealthy' laptop wil hebben

De MSI Stealth GS77 is, ondanks de naam, best een logge en zware laptop. Deze haal je niet even tussendoor uit de tas tijdens een treinritje.

Je een budget hebt

Niet iedereen kan even meer dan 3500 euro overmaken voor een gaming laptop.

MSI Stealth GS77: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Vergelijking MSI Stealth GS77 (2022) Asus ROG Zephyrus G14 (2022) ASUS TUF Dash F15 (2022) Prijs: 3.500 euro 2.499 euro 1.649 euro Processor: Intel i9-12900H 2.90Hz AMD Ryzen 9 6900HS Intel Core i7-12650H Grafische kaart: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 8GB GDDR6 AMD Radeon RX 6800S GeForce RTX 3060 RAM: 32GB 32GB 16GB Display: 17,3 inch, 3840 x 2160 14 inch, 2560 X 1600 15,6 inch, 1920 x 1080 Opslag: 2TB SSD 1TB SSD 1TB SSD Aansluitingen: 1x Type-C (USB 3.2 Gen2), 1x Type-C (USB / DP/ Thunderbolt 4), 2x Type-A (USB 3.2 Gen2), 1x HDMI 2.1, 1x SD card reader 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x USB 3.2 Gen 2 ,Type-C 2x USB 3.2 Gen 1, Type-A 1x USB 3.2 Gen 2, Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC HDMI, Thunderbolt 4, Ethernet, 2 USB 3.2 Connectiviteit: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Camera: 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam 720p, 30 FPS HD Gewicht: 1,6 kg 1,24 kg 1,26 kg Afmetingen: 313 x 221 x 16 mm 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm

(opens in new tab) ASUS TUF Dash F15 (2022)

De Asus TUF Dash F15 is een goedkopere gaminglaptop met een stevig design en een prima batterij. De goedkoopste versie begint al vanaf 1.000 euro, dus een stuk minder dan de MSI Stealth GS77. Lees de Asus TUF Dash F15 review (opens in new tab) hier.